Opinión de Dostoyevski sobre El Quijote: El poder transformador de la literatura

Desde el 11 de noviembre de 2021 se está celebrando el 200 aniversario del nacimiento del escritor, pensador, filósofo y publicista ruso Fiódor Dostoyevski (1821-1881) cuya obra ha sido traducida a 170 idiomas. En el Día del Libro, aniversario de la muerte de Cervantes (23 de abril de 1616) recordamos su respeto y valoración del Quijote.

Dostoyevski en El idiota (1869) hace del príncipe Mishkin (protagonista de la novela) una especie de don Quijote en versión rusa. Un personaje bondadoso y atractivo en su ingenuidad, que desea hacer el bien en el mundo. Pero este, al no entender su bondad innata y su altruismo, los trata de idiotas o irracionales. Su sociedad no los comprende y acaban apareciendo como locos con un ideal de vida que no se entiende en un mundo pragmático y útil, poco apropiado a realizar sueños quiméricos y utópicos. Por ello, se los aparca. Vivimos en un mundo paradójico que anhela la felicidad, la libertad y el bien, pero rechaza a quienes lo proponen como ideal de vida, porque su ideal son los otros, no ellos mismos. No los entienden quienes prefieren instalarse en un ego narcisista y en un confortable bienestar, aunque sea para unos pocos. Una novela diálogica y cómica como Don Quijote frente a otra trágica y polifónica como El idiota, en palabras de Tamara Djermanovic, comparten un fondo común: la imposibilidad de que ambos protagonistas sean comprendidos y aceptados por la sociedad que los aísla o descarta por resultar poco productivos.

Dostoiyevski en Diarios de un escritor, artículos compuestos en revistas rusas entre 1873 a 1881, mostraba sus inquietudes sociales e históricas. Invitaba en ellos a valorar y releer don Quijote. Si el hombre debiera presentarse con un único libro en el Juicio final, el escritor ruso recomendaba Don Quijote de la Mancha: «Oh, este es un gran libro, no como los que se escriben ahora; estos libros se envían a la humanidad cada varios cientos de años». Y sigue diciendo:

En todo el mundo no hay obra de ficción más profunda y fuerte que ésa. Hasta ahora representa la suprema y máxima expresión del pensamiento humano, la más amarga ironía que pueda formular el hombre y, si se acabase el mundo y alguien preguntase a los hombres: Veamos, ¿qué habéis sacado en limpio de vuestra vida y qué conclusión definitiva habéis deducido de ella? Podrían los hombres mostrar en silencio el Quijote y decir luego: «Ésta es mi conclusión sobre la vida y… ¿podríais condenarme por ella?»

Hay muchos motivos que nos invitan a la lectura de la obra del escritor ruso por su actualidad. Dada su admiración por la obra inmortal de Cervantes, sugerimos dos libros: El idiota, contrapunto de don Quijote y Diarios de un escritor, además de las más conocidas y valoradas Crimen y castigo o Los hermanos Karamazov, muy bien llevada al cine. Es el creador de la novela psicológica, un hombre en permanente conflicto existencial que ha influido a muchos escritores del siglo XX.

Y para nuestros jóvenes es muy saludable seguir la recomendación del genio ruso en Diario de un escritor, de la lectura del Quijote, por su poder transformador. Hoy que los docentes se resisten a que sus alumnos de Bachillerato lean la magna obra cervantina completa, opina Dostoyevski:

El conocimiento de este grandioso libro, y también el más triste de todos los creados por el genio del hombre, indudablemente elevaría el espíritu de los jóvenes con una gran idea, sembraría en sus corazones la semilla de grandes temas y contribuiría a apartarles del culto al eterno y estulto ídolo de la medianía, a la fatuidad autosatisfecha y a la prudencia vulgar.

Maialen Aguinaga Alfonso