Pablo Iglesias investigado

El Juez Gª Castellón ha hecho una exposición veraz, razonada y valiente contra Pablo Iglesias por tres "presuntos" delitos, pero se ha tenido que dirigir al Tribunal Supremo para que le investigue, pues, al ser Iglesias aforado, este juez no lo puede hacer. Hay tantos pasos a seguir pasos a seguir hasta poder imputar a Iglesias, que me temo que éste se vaya de rositas, y no porque no sea culpable, sino porque tiene que pasar por el supremo, la sala de lo penal, la fiscalía... y si llega aquí, veremos si Dolores Delgado, fiscal general del Estado y exministra de Justicia del PSOE, es imparcial y acepta la decisión de los jueces. De no ser así, Delgado archivará el caso e Iglesias sabrá que estando en el Gobierno puede hacer lo que le de la gana. Y yo me pregunto. ¿Es España un país democrático? Cada vez lo dudo más, pues en esta legislatura, visto lo visto hasta ahora, ya no existe ni la separación de poderes. Iglesias cuestiona el poder judicial. Sus acólitos se escudan en que todo es una represalia por su crítica a la monarquía y el valiente juez Gª Castellón ha recibido amenazas de muerte por este caso. Tremendo. España se va pareciendo cada vez más a un país totalitario.