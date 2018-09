El partido de Pablo Iglesias vende armas a una dictadura

He vuelto a escuchar la intervención de Pablo Iglesias este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, porque no daba crédito a lo que escuché por televisión. Y sí, lo ha dicho.

El señor Iglesias ha vuelto a calificar de "gravísimo y terrible" que España "venda armas a dictaduras que no respetan los derechos humanos". Se refería al PP y se refería al PSOE.

Pero bueno, alma cándida, que tu hombre en Cádiz, llamado Kichi, fabrica en los astilleros de Navantia, por su expreso deseo, fragatas de guerra para vender a la dictadura de Arabia Saudí. ¿Eso no es gravísimo? ¿Eso no es terrible? ¿Si lo hace Podemos está justificado y si lo hacen otros no? ¿Qué modo de juzgar es este?

Yo no lo entiendo.