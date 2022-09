Pendiente de un hilo

Cada día son mas voces las que alertan sobre la situación extraña en la que vivimos en el planeta , pronunciándose acerca del calentamiento de los mares , situación de los glaciares en un peligro de derretimiento con las consecuencias imprevisibles y desconocidas a la que esto nos llevaría. Incendios descontrolados , millones de personas que se ven forzadas a huir hacia zonas más agradables en cuanto al clima , lluvias desconocidas hasta ahora con consecuencias catastróficas para las poblaciones, tornados donde no eran conocidos, ríos y acuíferos que se secan , lluvias que no llegan de forma estacional tales y como las hemos conocido, aire en algunos sitios irrespirable, se derivan de todo esto una serie larga de nuevos virus y enfermedades de todo tipo, tales como respiratorias, cánceres y etc.

¿Qué nos puede suceder? ¿Qué haremos ante estas nuevas situaciones que por cierto hemos ayudado a crear con nuestras aspiraciones consumistas y de tener más para sentirnos "felices"?

Las campañas electorales deberían estar en primer lugar atentas a contener o a solucionar esta situación de desastre ecológico con muchos medios que disponen los gobiernos a su alcance como la constante reforestación construcción de desalinizadoras y el lugar de invertir en el complejo militar industrial invertir en aviones con tanques de agua de alta tecnología para sofocar incendios en breve. Descentralizar la agricultura y la ganadería intensivas dado la cantidad de elementos contaminantes que genera y que además solo beneficia a unos pocos , trabajando por crear pequeños núcleos de población que puedan vivir de lo cultivado y de lo autogenerado por ellos mismos, claro que esto significa darle el puntillazo final al sistema capitalista ya que está además en su fase final agonizando.

Y con lo que respecta a cada uno , lejos queda ya la crítica y otros elementos de excusa que no nos sirven sino para justificarnos cada día de lo que no hacen otros por el mundo y ¿ qué hago yo cada día por mejorar el mundo que me rodea ?

El trabajo social es para cambiar el mundo algo siempre tan necesario.