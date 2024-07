Pensionistas burlados por la Seguridad Social y Hacienda

Ante la reclamación de una persona jubilada del sector bancario, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a que se devuelva lo tributado de más a las personas jubiladas que cotizaron a Mutualidades hasta el año 1979. Ese derecho era negado por el Estado y después tuvo que aceptarlo, pero sólo lo hizo para el sector bancario y finalmente ha tenido que ser aceptado para muchos otros sectores. Hasta ahora la SS practicaba a esos antiguos mutualistas una retención de IRPF incorrecta (mayor de la que correspondía), con lo cual la pensión neta (la que entra en el bolsillo de la persona jubilada) era menor a la que por derecho le pertenecía. Muy grave ¿no les parece?. Hacienda ha habilitado un formulario para recuperar lo que previamente les ha quitado a los pensionistas. Pero ¡sorpresa!, Hacienda argumenta que solo puede devolver los cuatro años anteriores, ya que a partir de esos años se trata de un hecho prescrito. Es decir, por ejemplo, una persona jubilada mutualista de 90 años de edad, a la que han estado negando una parte de SU pensión, solo puede recuperar lo que le han quitado desde los 86 años. En consecuencia, esa persona ha visto como la Seguridad Social y Hacienda le han negado parte de su Pensión desde los 65 años hasta los 86 y NO se lo quieren devolver. En ese ejemplo la SS y Hacienda se han quedado con parte de la Pensión de esa persona durante 21 años. Inaceptable. La Pensión es algo que por Ley NO prescribe. ¿Cómo es posible que ningún partido político ni sindicatos levanten la voz ante tamaña injusticia e indignidad? Tiene que ser siempre un particular valiente el que defienda sus derechos… y por extensión los derechos de un colectivo. El Estado y los grupos políticos y sindicatos saben perfectamente que el colectivo afectado es el que, por su edad, es el más vulnerable. Personas de edad avanzada y pensión baja. Quitan el dinero a los pensionistas durante años, permiten recuperar tan sólo cuatro de ellos y todavía pretenden que les felicitemos