Perspectiva Global

Es evidente que Israel, por mucho que sea un aparente ejemplo de vacunación express, no podrá alcanzar la inmunidad total sin contar con los palestinos. Es decir, hay una parte oscura que no se dice. Al hacer el juramento de Hipócrates el médico no debería de discriminar y hacer líneas entre unos enfermos y otros. Son todos dignos de tratarse médicamente.

No hay salida si ésta no es de todos y para todos.

Las mujeres están fuertes en todos lados y es de destacar las de Siria, Mujeres de Rojava, que manifiestan y se hacen fuertes en su lucha por sus derechos y de otras mujeres de oriente marginadas. Cuenta de ello hablan sus mártires, no obstante la causa continúa avanzando de forma significativa. La violenta represión policial contra los inmigrantes hondureños responde a los dictados de su jefe, es decir Washington. Los Estados Unidos, más desunidos que nunca, ya no tienen nada que ofrecer y se cierran cuando los pobres a los que el poder, a través de las multinacionales americanas les han arrebatado todo, vienen a reclamar lo que es suyo.

¿Se podrá retener el hambre y la desesperación de millones de personas en el mundo a punta de fusil?

En USA el peligro que representa lo acontecido el 6 de Enero es que ayudará a que grupos de extrema derecha o racistas ataquen a emigrantes, negros o personas débiles en el sentido económico. Parece que eso, finalmente, es lo que querían producir ya que a los que ahora cogen el poder no tendrán ningún riesgo.

En Ecuador los candidatos presidenciales no valen para nada, es decir, sus palabras están vacías y son momias políticas: exmilitares decadentes, banqueros cínicos, músicos, pachamamistas y migrantes. Hay un vacío de poder. El país se encuentra en una profunda crisis.

No nos hagamos ilusiones, la presidencia de Biden no va a cambiar un ápice la gestión de Estados Unidos en el mundo, si podemos recordar la guerra de Siria, la eliminación de la primavera árabe y la invasión de Libia promovidas por el equipo de gobierno que ahora retorna a la Casa Blanca.

En España la cascada de escándalos que salpica al Emérito, que realmente no tuvo ningún mérito, es abominable y continúa siendo tapada por la mayoría del gobierno actual. No sabemos por qué o si con ello sacan algún tipo de beneficio. El señor pasa ahora una dorada jubilación bien blindada en un país de dictadura donde no existe ni libertad de prensa ni ninguna de otra que se le parezca. Cada día las mayorías comienzan a tener claro de que votar hoy ya no vale para nada, simplemente se sigue alimentando al monstruo.

Por terminar con un ejemplo cotidiano, hoy protestan por la subida de la luz en España los que otrora callaron cuando la empresa fue privatizada por el gobierno de turno. Es la gente la que hace que esta borrachera continúe.