Política o la teoría del desconcierto

La política es el galimatías del desconcierto. Nosotros, los ciudadanos libres, españoles de renta baja y pensionistas cercanos a la indigencia, con pie de hierro en los pasos de cebras (sin cebras) estamos hartos de promesas, y tenemos ya, al inicio de la campaña electoral, la cabeza como un bombo a punto de estallar de tanto mítines, elecciones, declaraciones que no ahoga en un pantano gris de desconciertos.

Las neuronas dedicadas de la política están locas, sobre todo al ver y oír ayer noche en TV1, en un debate a siete en el que participaron Adriana Lastra (PSOE) con su porte de campesina, Inés Arrimadas (CS) con aspecto de premamá, e Irene Montero (UP) que apareció con uno de los gemelos (no bautizados), Gabriel Rufián (ERC) de referéndums encubierto en diálogo, Iván Espinosa de los Monteros (Vox) barbudo tipo Conan, y Aitor Esteban (PNV) lo que traicionaron a Marino Rajoy, al que dejaron en calzones, y dejaron caer en la moción de censura. Estos siete banderilleros, los considero yo como los mozos de espada de los maestros, mataderos o espadas que, se verán las caras en un plato de TV1.

Los políticos son amables y cercanos durante las campañas electores, después se encierran en sus caparazones y no salen al ruedo, según el argot taurino tan español, hasta que haya otra corrida, con todo su amplitud.

Cada día Pedro Sánchez, es más raíz, menos criatura, presidente en funciones por una moción de censura, que se quiso a agarrar al poder hasta que las manos no aguantaron en las cornisas de la Moncloa, ahora, el 10 N se presenta a examen, sin chanchullos n sin tesis doctorales plagiadas. Todas las encuestas de la Secretaria General del CIS, le dan como favorito. Pero pienso que un Gobierno socialista no ya a abocar al federalismo, cuyo intento en la I República con llevo al cantonalismo. Los Estados Federales, tiene su propia Justicia, sus propios presidentes, que en EE.UU. llaman gobernadores, y que eligen a un presidente que es la vez el Jefe del Estaco como lo es el todopoderoso Donald Trump (alias el Trampas). ¿Si esto es lo que queremos para España votad a Pedro Sánchez? Un presidente que no tiene claras las diferencias entre nación y nacionalidades, entre autonomías y federalismo. Pienso, creo totalmente cierto, que lo políticos siembran la discordia y venden promesas para ganar votos, que es lo que les sustentan, vender como las grandes superficies.

A Sánchez ya Carmen Cavo se le acabó el NODO de la exhumación de Franco, una idiotez más de los que perdieron la Guerra Civil, en sus ideas trasnochada restablecer la República en España, porque hay que tener en cuenta que las izquierdas no son monárquicas, y en cuento cogen un poco de poder nos meten la Memoria Histórica para resucitar viejas heridas y dividir, que es la función principal de los político: dividir a la sociedad, entresacar «esto son los míos y los contrarios». Ni socialistas, ni comunistas, ni republicanos ha asumido aún que perdieron una guerra civil cercana al millón de muertos, y que hubo una dictadura, y en los años 60 y 70 «dictablanda» por eso perdimos el Sahara Español.

En estas elecciones del 10 N, no hay un claro ganador, por mucho que se manipulen las encuestas. No lo hay un claro candidato como cuando ganó las elecciones con mayoría absoluta en 1982 el andaluz Felipe González, tras el error de la dimisión de Adolfo Suárez, el error del golpe de Estado del 23 F y el Gobierno burócrata de Calvo Sotelo, sin ningún carisma.

¿Cuántas nacionalidades existen en España?

En España existen tantas nacionalidades y regiones como autonomías existen actualmente, es decir 17 nacionalidades, y esto lo dice implícitamente la Constitución en el artículo de la Constitución vigente de 1978:

«La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Cuando leemos el artículo 2, vemos que dice: nacionalidades y regiones, las dos nominativos son equivalentes porque la “y” forma una oración coordinada copulativa, por lo tanto cuando los padres de la Constitución escribieron nacionalidades y regiones, no distinguía entre una palabra y otra.

En España solo hay una nación que es España. En el preámbulo leemos: «La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:…”. Esto quiere decir que solo hay una nación y es España y sus 17 autonomías.

En esta palabra residen el conflicto con Cataluña, que ellos, querían que en sus Estatutos figurara la palabra: “Cataluña es una nación» recurrido por el PP, y confirmado por el Tribunal Constitución les dio la razón el PP. Porque este concepto de nación catalana era una era la punta del iceberg, para agarrarse en el futuro a una proclamación de independencia, es decir una ventilación.

Y a la Constitución debemos y tenemos que respetarla obligatoriamente, sí o sí, aunque cuentes sangre, palabra que todos queremos evitar, pero es así el axioma que dice: Si quieres la paz prepárate para la guerra». De lo contario, el «preámbulado» concepto sentimental de unidad de España se vendría abajo.

Solución a largo plazo de para Cataluña

El derecho a decidir de los catalanes su futuro, no cabe dentro de la Constitución. Pienso que si saliera un gobierno fuerte de estas lecciones lo primero era debían retirarle a la Autonomía de Cataluña son las competencia de Educación, para que los jóvenes tuvieran las ideas claras de sentirse catalanes y españoles. Luego pedirles un juramente a rectores, catedráticos, profesores y maestros de jurar la Constitución y quienes no la acaten darlos el finiquito o pase a la reserva, para contratar a los educandos que sí la acaten. Pues de lo contrario, mi teoría del desconcierto político sería cierta.