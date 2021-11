Practica lo que predican

Bienvenidos a un nuevo espectáculo de cinismo e hipocresía. The show must go on! ¡Sin carpas y a lo loco!

No es que haya llegado el circo a Glasgow, pero su aeropuerto ha sido invadido de manera circense por esa legión de "eco-adalides", muchos con la resaca romana del G20, auto-proclamados salvadores de nuestro mundo, de la humanidad y, de cara a la galería, defensores sin capa de la manida contienda contra el cambio climático.

Ni que decir tiene que el peregrinaje de los 197 líderes mundiales no ha sido a pie, con grandes y verdes pancartas alusivas a sus proclamas, chirigotas alborotadas con tambores y silbatos o altavoces con chillidos subvencionados para su "filantrópica" causa. No, no te equivoques. Aunque viendo el perfil tan variopinto de los asistentes a la cumbre de la COP 26, ¡que tiemblen los Carnavales!

Nuestros protagonistas, de clase y condición diversas, son más de usar limusinas y el jet privado, como mandan los fastos y cánones de las ingentes cantidades de pasta (y dióxido de carbono) que mueven, con juegos malabares para pillar cacho en hangares y pistas de aterrizaje de suelo británico.

Tampoco se han dejado caer en territorio escocés para probarse el tartán de turno, hartarse de whisky, engullir salchichas, buscar a Nessie, el monstruo del lago Ness, o presenciar un derby Celtic-Rangers como buen Glaswegian. Ellos van a lo suyo, pero con lo tuyo. Ya sabes, "serás feliz, pero no tendrás nada", como cacarean en su Agenda 2030. Vamos, de primera lección del ideario comunista.

No son de aquello del "donde fueres, haz lo que vieres". Si así fuera, como se dice por aquellos lares, hasta podrían dejarse caer en lugares con hombres y mujeres de moral distraída en los que se te permite pagar con las patatas chips sobrantes del menú. Las Vegas puede esperar.

Para adaptarse, estás tú; es decir, para practicar lo que ellos predican y convertirte en lacayo de su pestilente y rutilante Nuevo Orden Mundial, el NOM, ese acrónimo encargado de enterrar valores de antaño, las armas que se oponen al servilismo que nuestros multimillonarios "protas" te ofrecen de entrante, primer y segundo platos. De postre, ya sabes, ponerse de rodillas para, encima, recibir su bendición.

No seas iluso. Tú eres el objetivo de esta ralea que ordena tus hábitos alimenticios, sociales, económicos, familiares, domésticos e, incluso, higiénicos. En un ejercicio práctico de "hijoputismo", pretenden controlar tu lista de la compra, la hora de poner la lavadora, la temperatura del agua de la ducha, los precios de la energía y los combustibles, tu medio de transporte y, ¡sujétame el cubata!, las emisiones aerofágicas de las flatulencias de las vacas.

El caso es cumplir con el dictado de sus imposiciones, de mesiánicos planes y agendas inconclusas y, de paso, tener una nueva excusa a corto plazo para un nuevo sarao donde lucir palmito con el avión de marras en cualquier otro destino del orbe mientras tú, entre cuatro paredes, pones cara de gilipollas con la factura de la luz, la presumible subida de las cotizaciones, la precariedad laboral y una improvisada oración rogando por una pensión cuando te jubiles.