Predicar con el ejemplo

El 11 de noviembre de 2019, dimitía el que, para mí, ha sido el mejor político que he podido votar. De hecho, en 2015, Albert Rivera me hizo ver que, desde la política, uno puede cambiar las cosas. Rivera, junto a Villegas, Hervías y de Páramo, entre otros, dimitía de forma honrada, tras perder el 60% de los votos, siguiendo los ideales y principios que han caracterizado a Cs durante mucho tiempo. Dando una lección a aquellos que necesitan de la política para poder sobrevivir.

Ese mismo día, Inés Arrimadas, lanzaba un tweet que, haciendo referencia a Rivera, decía: “Eres un orgullo y un referente para todo Cs”. Parece ser que, año y medio después, perder cerca de 1 millón de votantes en tu tierra, donde nació Ciudadanos, no es para dimitir y depurar responsabilidades. Perdidos el 90% de los votos, nadie hace autocrítica y si se predica con el ejemplo, pero de boquilla.

¿De verdad se pretendía conseguir un buen resultado poniendo como Coordinador de Campaña a un hombre, Carlos Cuadrado, que en TODOS los Comités de Campaña ha sido Responsable de Finanzas? O, ¿es que se pretendía alcanzar un buen resultado quitando a Lorena Roldán, candidata elegida por el 86% de la militancia, para poner a dedo a Carrizosa?

Quizás se pretendía alcanzar un buen resultado excluyendo baronías del proyecto, pero dando, por ejemplo, manga ancha a líderes autonómicos como Juan Marín para quitar y poner en puestos públicos y de confianza a afiliados que ni la votaron como Presidenta de Cs… Yo, como exafiliado, he apoyado públicamente a Arrimadas cuando decidió dar el paso a liderar el proyecto. La voté. Y la vote a ella y a todos sus compromisarios, pero este no es el camino. No seré yo quien le diga a Inés Arrimadas lo que tiene que hacer, pero yo, en su posición lo tendría bastante claro: ser leal a los principios y valores que, en su momento, me llevaron a militar en Ciudadanos.