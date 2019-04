La preocupante contaminación

Sin duda, el avión es el aparato de combustibles fósiles que más gravemente contamina, con óxidos de CO2 y de Nitrógeno enormes. Contamina a niveles preocupantes, tanto acústicos como medioambientales. Pero este ramo es demasiado importante para que haya trascendido al conocimiento popular. Y va creciendo, agravándose aceleradamente.

Sería una solución que sus turbinas quemasen H2 (hidrógeno) que da como residuo vapor de agua. Y los coches también, pero el lobby multinacional del automóvil prefiere hablar de motores eléctricos, que continuar con los motores tradicionales quemando hidrógeno. ¡Ale ahí, más gasto innecesario!

Cada día me siento más manipulado por los entorpecedores intereses económicos. ¡Ojalá hubiese estudiado una carrera de letras; sería mucho más feliz y me sentiría más integrado en el redondo Mundo que nos ha tocado! La propaganda intrascendente nos roba millones de horas para no aportar nada que no sea del interés de los que tan descaradamente nos roban el tiempo. Hasta los políticos sólo hablan de mentiras y se hacen el juego unos a otros sin solucionar los problemas que realmente necesita la sociedad. Ha habido un líder que ha dicho grandes aciertos, como eliminar las 17 inútiles y repetidas Autonomías del país, un lastre para los peninsulares, pero a continuación ha proferido esta gran sandez: "¡el cambio climático, no existe; el cambio climático es un engaño!"

Mientras tanto tengo ganas de retirarme a las montañas y no votar ni a la madre que los parió. Cuando salga el partido del Sentido Común, que promueva el Castellano como mejor y único idioma Mundial, porque lo es, entonces me sentiré estimulado a votar, para cambiar tantísima esterilidad que solo a ellos, ciegos, egoístas y vivillos tontos, interesa.