Primera semana del Estado de Alarma “por un puñado de votos”

Es difícil expresar la sensación de los ciudadanos de a pié cuando, siendo diciplinados, "los disciplinados", y entendiendo la trascendencia del problema, nos planteamos donde estamos, cual es el motivo de haber llegado a este momento tan mal preparados, porqué sentimos tanta incertidumbre y desconcierto ante las reglas que rigen nuestra existencia. Y, tristemente llegamos a la conclusión de que no le importamos a nadie, que todo el maremagnum creado, la desidia anterior, la irresponsabilidad manifestada por los que ostentan cargos inmerecidos en este caso, es simplemente "por un puñado de votos".

El vídeo del día Ascienden a cuatro los muertos en el atentado islamista en Viena.



Ascienden a cuatro los muertos en el atentado islamista en Viena.

El foco puesto en la economía, la navidad, la evolución de las cifras, las ayudas hetéreas e inconexas cuando hay personas que desde marzo no las han visto o, cruelmente han visto 300 euros para la familia... discrepo plenamente en el afán de focalizar las andanzas en criterios económicos o "momentazos comerciales". El foco es y debe ser, las personas que no llegan a fin de mes, el que ha perdido su trabajo, el que el virus ha arrasado su futuro cuando aún no ha empezado a vivir, el abuelo que no ha podido besar a sus hijos y nietos para despedirse y, sin pretender ser un país de subsidios, ayudar adaptando las estructuras sanitarias, físicas y psicológicas necesarias para dar cobertura a tantos y tantos casos que no tiene quien les escriba.

No todo vale por un puñado de votos, hay que planificar, gestionar, asumir y cumplir los compromisos y las responsabilidades, exigir con contundencia, ser responsables y, sobre todo, respetar y estar al frente cuando es necesario y no ponerse de perfil para que otros que pasan por allí, asuman de forma ineficiente e irresponsable lo que les corresponda o no.

"En algún momento, alguien tendrá que responder de tanto despropósito".