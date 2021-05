A cada español le quitan parte del dinero para dárselo al Sr. Marroquí que tiene un patrimonio de cinco mil millones de euros y nos venden la moto de la foto de una chica abrazándose a un hombre de Senegal o un bebé que casi se ahoga.

Marruecos es un país que tiene mucho dinero, no es pobre ese gobierno.

Con las imágenes se te encogen los corazones, son muy listos propaganda barata para justificar la partida de millones que acaba de entregar

El vídeo del día Marruecos acusa a España de “crear” la crisis y querer que lo asuma Europa

España al gobierno de Marruecos.

Aquí nadie se manifiesta y dice nada, por estas cosas o por la cantidad de problemas que tenemos aquí.

Tenemos arriba lo que hay abajo.

No se nos puede imaginar lo que se nos viene encima.

Lo único que se ve no es actitudes solidarias, no son movimientos de protesta, no son denuncias contra el estado, sino gente que lo que está buscando es finalmente tomarse una cerveza en un bar y a eso lo llaman ahora libertad.