¿Por qué Francina Armengol rechaza nuestro deporte tradicional?

Desde que se fundó, allá por los años 80, nuestra Federación Balear de Tiro con Honda (yo mismo he sido vicepresidente durante 30 años), era habitual que cada año tuviéramos el “Campeonato Balear Escolar” (utilizamos pelota tenis en vez de piedras) para niños y niñas hasta 16 años, pero desde hace varias temporadas no es asi, el ultimo campeonato con cerca de 50 participantes tuvo lugar en 2016, que organizamos nosotros en la parroquia de Es Cubells, municipio de Sant Josep (Eivissa), el cual contó con buena participación, ambiente agradable y buenos resultados.

Cuando lo pedí en varias ocasiones a la Direccio General d´Esports, se me dijo que la Comisión de “Deporte Escolar” había decidido que no se llevarán a cabo estos campeonatos por contar con poca participación, a lo que yo les argumente: Precisamente es entonces más necesario que nunca e importante su promoción y se lleven a cabo la organización de este tipo de campeonatos entre las cuatro islas.

Más aún si tenemos en cuenta que durante mis ocho años en la presidencia de la Federació Balear de Tir de Fona (del 2012 a 2020), casi se dobló el número de clubes de tiro con honda (de 6 se pasó a 11) y parecido también en lo que respecta al número de licencias deportivas. Además de la organización de seis Tiradas Internacionales consecutivas, superando el centenar de participantes y con hondureños de la península y varios países. Tiro con Honda, deporte al cual se le ha dado carácter más internacional.

En cualquier caso para mi, la culpa y el responsable de ello evidentemente es Carles Gonyalons, Director General d ́Esports, el cual es quien puede poner o quitar lo que crea mejor para nuestro deporte, la Consejera de Deportes, así como la presidenta.

Hay que tener en cuenta que hablamos de Tiro con Honda, uno de los dos únicos deportes, que es considerado por la propia Ley Balear del Deporte, como autóctono y que“supuestamente”tendrían que ayudar de forma extraordinaria (que no han hecho).

Se que corren tiempos difíciles y que seguro habrá otras cosas más prioritarias, pero no olvidemos que no solo hablo de deporte, me refiero también a nuestra cultura y tradiciones, a la historia de las islas baleares, tal vez por lo que fuimos más conocidos en el Mare Nostrum: Por nuestros valientes mercenarios expertos en el manejo de la honda y que sirvieron primero al general cartaginés Anibal y posteriormente, una vez aniquilado Cartago, también fue el imperio de Roma que venían a reclutar los mejores.

Esto es una auténtica vergüenza, Carlos Gonyalons debería de dar explicaciones, también la Consellera de Afers Socials i Esports, Fina Santiago y la propia presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol.

¿Por qué no quieren organizar el Campeonato Balear Escolar del deporte tradicional?