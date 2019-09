¿Quién quiere ser un kleenex?

No sé si se han dado cuenta que los trabajadores de Ryanair se han puesto en huelga. ¿A quién le importa? Mientras no afecte a nuestras vacaciones en Lanzarote, Berlín…. Si sale tu vuelo no vayas a preocupar a esa pequeña cabecita tuya, al fin y al cabo, los de transporte siempre se las arreglan para hacer huelga en verano y fastidiar las vacaciones, ¿no?

Y no es como que no estemos acostumbrados a las huelgas de Taxis, limpieza, metro y un largo, larguísimo etc. ¡Qué dolor! Así que repito, que no se te ocurra preocupar a esa pequeña, minúscula, microscópica cabecita tuya con otra huelga.

Seamos egoístas, sí, por favor, hagamos un ejercicio de egoísmo total. Al fin y al cabo, el individualismo es la cosa de éste siglo. Así que vayámonos a los extremos del egoísmo y aún más allá, pero seamos unos egoístas informados: Ryanair ha decidido empezar a cerrar bases, pero lo tienen todo planeado: Michael O’Leary será un payaso, pero uno listo.

Cierran bases y luego las vuelven a abrir con una de sus compañías subsidiarias. ¡Espera! ¿no entiendo? ¿las cierran y luego las vuelven a abrir? ¿pa´q c#ñ$? o, mejor dicho; ¿por qué c#ñ$? Por el dinero.

Cierran las bases, echan a todos a la calle y la vuelven a abrir al año con otro nombre. Un ERE que, si los apuras poco, va sin indemnizaciones ni nada. ¡Estos no son tontos! Son más listos que los de Mediamarkt Antiguamente una empresa te cerraba una fábrica y tenían la decencia de volverla a abrir al otro lado del mundo: Indonesia, Tailandia, … por la mano de obra barata.

Ahora te la cierran y te la vuelven a abrir en tu p”¬@ cara, y por la misma razón: mano de obra barata, la tuya. Vamos, que tiran a la gente con contratos antiguos y sueldos “buenos” (véase que está entre comillas, es una low cost al fin y al cabo) para contratar Kleenex por nueve meses con sueldos excremento.

Y lo mejor de todo es que se libran de un plumazo de los sindicatos, huelgas, derechos y en general de la gente que diga ésta boca es mía y por mi trabajo me pagas un sueldo decente. ¿Seguimos siendo egoístas?: ¡Y a mí qué! ¡Su problema! yo tengo bastante con lo mío. ¡Que le ayude el gobierno! … ¿En serio? Los empleados de Ryanair se han puesto en huelga y la compañía de último no ha cancelado ni un vuelo, CERO vuelos CANCELADOS ¿Y eso? ¿no les preocupa sus puestos de trabajo? ¿son idiotas? No, nada de eso.

El gobierno ha puesto tantos servicios mínimos que no sólo salen todos los vuelos, algunos se preguntan si empezarán a sacar los cancelados por la huelga de Iberia y Vueling. Además, ha puesto como servicios mínimos todas las guardias, que es el JOKER o comodín: vale por cualquier vuelo.

Es decir, que el gobierno obliga por Ley a los trabajadores de Ryanair a ser los esquiroles de su propia huelga. ¡¡Vivan los derechos constitucionales!! Si trabajas para Ryanair y quieres hacer huelga: ¡Hazlo en tus p”¬#$ días libres o en tus vacaciones!! Y si esperas que el gobierno te ayude, mira si ves alguna silla.

Pero por favor, no se olviden que todavía estamos en MODO EGOISTA, o en inglés, MODO SELFISH así que pensemos sólo en nosotros mismos: ¡Qué me importa a mí que más de doscientas personas con idiomas y muchos con carrera se queden sin trabajo en mi ciudad? ¿Qué me puede importar que todos se unan a las listas del paro y se pongan a buscar trabajo “en mi ciudad” ¡YO TENGO TRABAJO! Pues ¿Qué crees que pasará si a Ryanair le sale bien esta jugada? Ten cuidado no vaya a ser que tu empresa te haga una Ryanada.