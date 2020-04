Reflexiones de un enfermero de emergencias extrahospitalarias

Ante todo, mi más sentido pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido durante esta pandemia y en especial a las de mis compañeros sanitarios.

Mi familia y hermanos me dicen ¡Cuídate!. Yo contesto: “Hacemos lo que podemos”.

El otro día comentaba con mi querido compañero médico que ni estudiamos ni estábamos preparados para esto.

No desconectas cuando vuelves a casa y por la noche duermes máximo cinco o seis horas y habiéndote despertado una y dos veces durante la noche.

Cuando estás en el trabajo y vas a un aviso todos tienen cara de COVID19, aunque sea un paciente que se ha hecho un esguince al bajar la basura.

Antes salir te duchas en el trabajo no queriéndote llevar ningún posible “bicho” a casa.

Son muy elogiables, los aplausos y gestos de apoyo, pero creo que es imposible ponerse en la piel de los sanitarios, al igual que yo no puedo ponerme en la piel de un torero.

Esto que hacemos no esta pagado con dinero, además nunca hemos cobrado “peligrosidad” ni ahora tampoco

No desconectas en casa, pues las noticias están ahí, y además te sientes enfadado indignado e impotente al oír que tenemos suficiente material de protección o que están a punto de llegar…. Pero cuando llega te das cuenta de que no cumple los mínimos de seguridad. Y el aviso que hay ahora, no puedo decir que el material de protección está al llegar…. y te vistes con bolsas de basura de comunidad.

¿EPIs (Equipo Protección Individual) tenemos?: Si tener, es reciclar gafas de seguridad, entonces si tenemos… entre otras cosas

Atiendes una Parada Cardiaca sin medios y con miedo y por desgracia sin la fuerza que tenía.

Antes teníamos un muerto al mes por la patología que fuera, ahora tenemos 1-2 muertos cada guardia también por diversas patologías.... pero esto es inexplicable y muy estresante.

Estos muertos, no aparecen en ningunas estadísticas.... Así es que cada uno haga sus cuentas...

En casa comento que si trabajara en otro sitio cobraría el doble y mi hija dice que lo coja, lo que me demuestra que es imposible ponerte en la piel del otro por mucho que mi hija me quiera…

Quiero felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en especial a mi amigo PGC, que sin medios ni conocimientos nos apoyan, dándolo todo y exponiéndose a unos riesgos sin pensar en ellos.

Bueno ya esta bien de rollo y feliz día.