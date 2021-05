El Reinado del Dólar

Los habitantes de Sudamérica viven el día a día como ciudadanos de segunda y tercera clase, nunca como personas con plenos derechos y libertades.

Es más, la visión de América es la visión de Estados Unidos, como si ese país fuera el propietario fundador de todos los demás del continente. Nada más lejos de eso pero la imagen que se presenta es esa: USA es el policía del mundo y por supuesto de América, el protector, el salvador , el que acude el primero en auxilio y si algún país "se atreve" a saltarse las normas internacionales es Estados Unidos el primero que se arroga poner las "cosas en su sitio" , eso sí, mediante la invasión, conquista remozada de "paz romana" y finalmente con la expoliación de sus recursos naturales del país o región que decía proteger.

La clase dominante de Estados Unidos pretende invadir todo el continente, en particular Sudamérica y el Caribe.

Estos países de Sudamérica todavía mantienen unas políticas de inferioridad con respecto a los países que los conquistaron como España, Portugal , Reino Unido y de dependencia.

Ahora está en los últimos años la política imperial de Washington.

Esto sucede porque la concentración de los capitales en el mundo se mueven o tienen como exponente a los Estados Unidos y no por otro motivo.

El capitalismo desenfrenado y sin control alguno por parte de los estados nacionales necesita recursos naturales así como apropiarse de terrenos, territorios, países y hasta ¿el espacio?.

Controlando los recursos naturales y fuentes energéticas se otorga el capitalismo para controlar el futuro humano a la vez que sus demagogos hacen predicciones y dan charlas de lo que va a suceder.

Finalmente si algo se rompe ahí están sus poderosas fuerzas armadas preparadas.

No en vano tienen desplegadas en el mundo 800 bases. Estás en la región de la que hoy mencionamos no existe realmente un número exacto dado el secretismo que se mantiene pero lo que es claro que no paran de crecer y se complementan con la cuarta Flota que dispone de un alto poder de fuego y de tecnología punta.

Todo esto podrá ser revertido si el ser humano logra despertar de su sueño y comienza a caminar en una auténtica historia humana.