Responsabilidad de Estado

Vive nuestra querida España momentos muy difíciles y no me refiero a la situación económica, sino a la convivencia y al ser de una nación. Cuando era pequeño, mi padre, que fue empresario, lo primero que me enseñó fue que una empresa asentada y funcionando, nunca se va a la ruina por temas económicos; siempre es por las tensiones, envidias y ambiciones de las personas que la forman. Consecuencia de lo cual deja de funcionar correctamente y de tomarse las decisiones adecuadas.

España no se ira al traste, a la ruina, o la desaparición como nación por asuntos económicos, como se ha demostrado en estos años de crisis; pero sí por la división, la soberbia y la ambición de aquellos que tienen la responsabilidad de gobernarla.

El 6 de Junio el Rey encargó al Sr. Sánchez que formase gobierno, y éste acepto el encargo, lo que significaba que dicho Sr. tenía amplias posibilidades de hacerlo. Y por lo tanto así se lo comunicaría al Rey. En anterior ocasión el 2 de Febrero de 2016 recibió el mismo encargo y fue incapaz de cumplirlo, fracasando clamorosamente. Es pues la segunda vez que recibe el encargo.

Ahora, después de 47 días se presenta a la investidura en el Congreso con la impresión generalizada de una investidura fallida en el horizonte. ¿Todo por qué? Pues por querer tener un gobierno monocolor con solo la tercera parte de la Cámara de Diputados. Y sin ofrecer nada real a cambio del apoyo de otros grupos; e incluso haciendo pactos de gobierno en comunidades y ayuntamientos, donde no es la lista más votada, con separatistas, nacionalistas y proetarras. ¡Eso es mirar por España!

¿Sr. Sánchez, acaso no se ha enterado que el PP, nueva Navarra y Cs suman más diputados que los que ha sacado su partido el PSOE? Supongamos que ante su fracaso el Rey encargase formar gobierno al Tikec: Pablo Casado, Albert Rivera. ¿Usted y su partido se abstendrían en la votación de investidura? O por ejemplo que el Rey propusiera a otra personalidad del PSOE como Emiliano García-Page, mucho más curtido que Usted, y que formaría gobierno con Cs. ¿No se da cuenta de que a quien no se quiere es a su persona? En este mes y medio largo, además de los 14 meses que lleva gobernando, más mal que bien, ha dado suficientes muestras de una falta de humildad y dignidad que a cualquier persona honesta le produce rechazo.

Si me equivoco en lo que digo, tiene la oportunidad de demostrarlo ahora. Así como acreditar que es inteligente y capaz de ser un gran Presidente.

Puede tener no una, sino dos legislaturas tranquilas, e incluso a continuación ser el primer Presidente de la Comisión Europea, o de los Estados Unidos de Europa, si esto se produjese en estos años, con 55 años.

Tendrá para ello que desprenderse personalmente de muchas cosas, negociar otras cuantas, hacer primero grande a España, y recoger con humildad y saber estar posteriormente, el premio.

Se puede pedir responsabilidad de Estado a la oposición y adversarios políticos, cuando alguien la ha tenido o manifiesta que es capaz de tenerla.

No le voy a decir cómo hacerlo en este escrito, ni siquiera si leerá estas líneas, pero si las lee o alguien de su entorno lo hace y le interesa, podría explicárselo verbalmente. Todo ello, si no sale investido el día 23, o el 25.