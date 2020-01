¿La ganadería es responsable o mitigadora del Cambio climático?

Una gran parte de la opinión pública, especialmente habitantes de las ciudades, considera que la ganadería tiene parte de responsabilidad en el calentamiento global. Según las estimaciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el sector ganadero global contribuye con el 14% de las emisiones de GEI generadas por actividades humanas.

Ante esta afirmación parcial y sin matizaciones, el Grupo de Productores del Sur (GPS), que agrupa a especialistas e instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ha realizado un trabajo científico sobre el rol de las tierras de pastoreo en el balance regional, según recoge la Bolsa de Rosario.

Dicho estudio ha puesto de manifiesto que en los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se estaría generando un secuestro de carbono, es decir que las emisiones que producen los animales resultan más que compensadas por el secuestro de carbono que hacen los pastos.

Es destacable el caso de Argentina, en el que su ganadería secuestra 12 veces más carbono de lo que emite. La media en Mercosur sería de 3,5 más secuestro que emisión. En el cuadro adjunto puede verse el resultado por países.

Similares mediciones se realizaron para los cultivos anuales y para los cambios de uso de la tierra provocados principalmente por deforestación, resultando ambas mediciones en balances negativos para la región.

Sin embargo, integrando los tres balances, el resultado es positivo. Argentina sigue a la cabeza, secuestrando 6,7 veces el carbono emitido, mientras que los restantes países se ubican entre 1,1 y 2,1.

En conclusión, el excedente de carbono generando por un sistema de pastos, para la alimentación ganadera especialmente rumiantes que son los que más carbono producen, no sólo puede compensar las emisiones del sector rural en su conjunto sino también, parcial o totalmente, las emisiones de sectores no rurales. Sin embargo, al no medirlo y considerar solo una parte de este flujo de intercambio, lo que se produce no lo que secuestra, lleva a generalizar conclusiones erróneas.

Jesús Domingo