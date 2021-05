¿Se resquebraja el PSOE?

Lo que puede dar de si un grave error de calculo, que provoco el adelanto de acontecimientos en toda España, me refiero a la fallida moción de censura en la Región de Murcia, presentada por PSOE y C´s, y que fue auspiciada por Pedro Sánchez. Tampoco triunfó la de Castilla y León.

Además de que esta iniciativa en el parlamento murciano no prosperara, pues resultó que como todo el mundo sabe la presidenta Ayuso de forma rápida e inteligente decidió disolver la Asamblea de Madrid y convocó nuevas elecciones. Bien el resultado no pudo ser mejor para el PP, pues con 65 escaños, a tan solo 4 de la mayoría absoluta, resulta que ni falta le hacen los 13 votos de Vox, pues difícilmente este partido vote nada a favor de los partidos de izquierdas. Estos resultados también provocaron la triste desaparición de C´s en la cámara que de 26 representantes que tenia, se queda sin diputados por no llegar al 5% de votos exigido por ley.

Esta claro que la campaña planificada desde Moncloa estuvo mal, con muchos fallos, y ahora quieren buscar cabezas de turco que aparezcan como responsables del peor resultado del PSOE en la Comunidad de Madrid. La primera cuestión fue que hicieron las listas electorales de una forma poco democrática no permitiendo a la Federación socialista madrileña opinar nada, pues todo estaba controlado por la mano derecha de Sánchez. También se equivocaron con el juego que hicieron con Ángel Gabilondo, una persona honrada que hizo el paripé, pues no le dejaron ser él mismo (hace dos años que gano los comicios, aunque finalmente no gobernó)

Otro de los aspectos que mas les perjudico, sin duda, fue las feas palabras e insinuaciones a muchos madrileños a los cuales se les atacaba de taberneros, casi de borrachos e incluso de fascistas a quien no votara la izquierda. Esto es inaceptable, vergonzoso y muy populista.

Ahora resulta que no quieren que Gabilondo recoja su acta de diputado, obligan al secretario general de la agrupación socialista madrileña José Manuel Franco a presentar su dimisión (cuando no corto ni pincho en las decisiones de la campaña electoral), el día siguiente para hacerlo mas bonito hacen dimitir a toda la junta directiva, cuando en realidad ya lo estaban desde el momento que el secretario presenta su renuncia, por estatutos dimiten todos.

El resultado en la capital de España, incluso afectará el futuro del PSOE en Andalucía, donde desde Madrid exigen a Susana Díaz que ponga en marcha las primarias ya. Claro, quieren hacer limpieza y poner a su gente, o sea como una autentica secta, que eliminan a todos los que no les gusta, aunque tengan que recurrir al allanamiento de morada, como en el 2015 en Madrid.

Ahora resulta que quieren expedientar a los históricos Nicolás Redondo y Joaquín Leguina por haber participado en un acto protocolario, propio de la asociación, que preside el expresidente de Madrid, acto en el cual asistió la presidenta Ayuso. Todo esto es mucho humo y poca cabeza. No se preocupen que no van a expedientar a nadie, por lo menos no por esta razón que no es expedientable. Y los próximos quien serán ¿Alfonso Guerra?, ¿Felipe González?

Yo creo que saldrán voces discrepantes en su propio partido de destacadas personalidades.

No se si es culpa de Iván Redondo o no, pero en cualquier caso si lo es de Sánchez, por tanto el presidente Pedro Sánchez, asesores y el PSOE en su conjunto, ¿podrían estar resquebrajándose?