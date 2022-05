Rey Juan Carlos, un ciudadano libre

Esta mañana salía a la luz la esperada noticia, el Rey Juan Carlos regresará de su injusto exilio en Emiratos para pasar este fin de semana en Sanxenxo y quizás, pasar por Zarzuela a visitar a su hijo.

Hasta aquí nada extraño. Un ciudadano español que ha pasado una larga temporada fuera retorna de visita. Pero la cuestión es que no pasó esa temporada fuera por decisión propia sino por imposición, y su regreso está marcado por las tremebundas críticas de la izquierda y nacionalistas.

No consiguen entender que no es comparable la situación del rey emérito con la de los ex líderes independentistas fugados de la justicia. La diferencia es bien clara, los segundos dieron un golpe a la legalidad tratando de tumbar un estado de derecho y una democracia consolidada. El primero no recibió ninguna condena y aún así está castigado contra la pared por la izquierda más radical.

Quizás no todas sus acciones fueron acertadas, pero cabe recordar que sin su figura la transición no hubiera sido posible.

En una democracia plena, todos aquellos ciudadanos libres lo son para ejercer esa libertad, de viajar, de regresar, de trabajar en fin lo que se espera de un país europeo y occidental. Sin embargo, nuestro país ya ha perdido el apellido de plena y ha pasado a “en riesgo”. Mientras, la izquierda y el gobierno no cesan en sus ataques al Partido Popular acusándolos de corrupción cuando ellos mismos protagonizaron el mayor caso de saqueo de las arcas públicas de la Historia de España. Y es que, la izquierda nos tiene acostumbrados a decir una cosa y hacer justo la contraria. Predicar con el ejemplo en este país es un hecho insólito y reservado para muy pocas personas.

Los incendiarios portavoces parlamentarios de los grupos contrarios al regreso del rey no conciben que un ciudadano español pueda ser libre de hacer lo que considere oportuno, precisamente porque lo llevan en sus idearios. Unos partidos separatistas que coartaron la libertad de millones de ciudadanos en Cataluña y que censuraron sus derechos abochornando al conjunto de la sociedad española con su falta de escrúpulos hacia el régimen constitucional y demoćratico. Por no hablar de Podemos un partido que poco tiene que hablar de ejemplaridad cuando no es capaz de acatar sentencias judiciales que inhabilitan a alguno de sus diputados quejándose y acusando a las cloacas del Estado o a jueces de que orquestaron una macabra estrategia política y judicial para desacreditar a su formación.

Por tanto no es de recibo y de cierto modo hipócrita que los líderes de izquierda exijan ejemplaridad y la actuación de la justicia cuando ellos no cumplen ni lo primero, ni lo segundo.