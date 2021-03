Romper juguetes

Estamos asistiendo en estos días a hechos que nos dan la medida del carácter predador y carroñero de nuestra especie, más visible en la subespecie que forman lo que conocemos por casta política, algunos periodistas y otros de muy variopinta clasificación.

Sirva lo anterior al hecho de poner a Inés Arrimadas, presidente de un partido al que nunca voté (comentario previo) como diana de cuantos improperios se pueden proferir, descalificaciones personales aderezadas con repugnante pátina de análisis político efectuadas por políticos y algún que otro columnista, en mi opinión de más apellido que prestigio que, seguramente la contemplaba como un joven David enfrentado a un rudo, narciso y rufianesco Goliat, sentimiento inicialmente noble de admiración trocado en el insano placer destructivo que vemos en algunos niños que rompen con saña su más amado juguete a la vista de otro nuevo y sobre todo reciente.

Mujer en mi opinión de gran carácter a pesar de su aspecto frágil en situación muy complicada y de enorme soledad, aliviada eso también por "compañeros de lealtad incondicional" como ha sido el caso de un mediocre actor de telenovelas, que pasó a político sobrevenido, pero sobre todo, porque "uno y otro" partidos de la competencia y avidez de lobos hambrientos, no le propiciaron mejor opción que ser parte del festín de los mismos, obligándole por ello a tomar una decisión muy comprometida a la que ahora, sus admiradores y hoy detractores alegarán se llegó por su sola culpa.

Sigue vigente el refranero según el cual la paternidad en las victorias es siempre reclamada por muchos, que no así en las derrotas, siempre huérfanas, confirmando, como hace años escuché en Euzkadi de quienes proclaman la verdad de los hechos en función, cito literal de "vistos los coj..., toro", no son otra cosa que gentecilla de ponderadas cualidades como segadores en tiempo de vendimia.

Soy consciente no es prudente ponerse del lado del perdedor, menos aún en tiempos en que se considera como "perspectiva histórica" todo acontecimiento ocurrido escasamente 10 minutos antes, aspecto que habla cómo nuestra "naturaleza reflexiva" se ha deteriorado al punto de ceder todo el terreno exclusivamente a la oportunidad o mejor, al plazo inmediato para la toma de decisiones en función de la única y exclusiva variable de la conveniencia.

Creo en verdad es ese el aspecto del que no puedo disculpar a Dña. Inés Arrimadas, más el hecho de muy posiblemente haberse dejado embaucar por un sujeto que solo actúa en función de lo que a "ÉL" personalmente conviene, un "ESTADISTA DE CARTÓN" cuyas cualidades intelectuales no van más allá de las del aprendiz de ajedrez cuyos conocimientos se resumen en hacer jaque mate pastor y todo ello en el mundo podrido en que ha devenido la política donde siendo lógico no se debe esperar por no tener cabida la santidad, nunca debiera permitirse la presencia de individuos que, para seguir "BAJO PALIO DEL PODER" serían capaces de transvasar las mismas líneas de la naturaleza.