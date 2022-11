Los salvajes del norte

Están ocurriendo atropellos por todas partes en lugares fronterizos del mundo con los emigrantes en cuanto a derechos humanos se refiere. Se les trata a patadas, se les mata, se les dispara, no se les da en ocasiones auxilio en el mar, se les abandona a su suerte, no se les permite la entrada ni siquiera por asilo político, se construyen muros cada vez más grandes, los mares están llenos de cadáveres, y un largo etc...

¿Dónde están los derechos humanos? parece que se esfumaron como el humo. Tanta retórica con los mismos y en la práctica no existen , bueno , para los pudientes si , pero estos son unos poquitos en el planeta.

Así que a las tierras del sur se les roba, se les expolia sus riquezas y cuando algunos de ellos vienen a pegar en la puerta reclamando a su forma un poco de .... se les dá un sonoro portazo, ¡ vaya Norte de brutos y salvajes ¡

Todo dentro de unas organizaciones sociales, instituciones y políticas que no son capaces de dar una respuesta coherente al tema migratorio y lo ven como un problema que se arregla con vallas, muros, acusando a las mafias y etc.

Están hambrientos , sin lavarse durante días , sin carreras universitarias, mal viviendo cerca de las fronteras, hacinados, han recorrido miles de kms para que les digan no ahora a esperar interminablemente aquí ,

¿Cómo quieren que se comporten? El sistema utiliza la violencia en toda su fuerza cuando ya no le queda nada de respuesta inteligente y mira como va de "inteligente" ya que crea máquinas tecnológicas por doquier y cohetes que supuestamente van o quieren ir a la Luna y otros planetas donde invierten billones para nada pero ¿Qué pasa con las vidas humanas aquí?

Mira como has dejado este mundo, debería de darte vergüenza, has consentido que en manos de cuatro politiquillos de poca altura de miras hagan estos desastres. Va siendo ya hora de que tu pongas en marcha tu maquinaria elemental para presionar y producir cambios en la mente humana para presionar a los que deciden por ti , para que ya nunca mas decidan por ti y se respete al otro ser humano que es igual a ti, entonces tu comenzarás a experimentar un respeto y un cambio adentro de ti.