Sanidad Pública versus Sanidad Mixta

El Sistema Sanitario en España se sustenta, si no exclusivamente, sí en gran medida, en la llamada “Sanidad Pública”, expresión inexacta, de acuerdo con el Diccionario de la RAE, que se presta a confusión.

Efectivamente, de las varias acepciones que dicho diccionario atribuye a ambas palabras, las más adecuadas para referirnos a tal servicio podrían ser:

Público:

3. Hacer patente y manifiesto al público algo. 6. Incorporar al acceso público un contenido en un entorno digital.

Sanidad:

3. f. Conjunto de servicios gubernativos ordenados para preservar la salud del común de los habitantes de la nación, de una provincia o de un municipio.

Entre nosotros se propaga la idea de que la atención sanitaria en España, cuando no está prestada por los profesionales y Centros de gestión y/o propiedad estatal o paraestatal, central o autonómica, no es pública.

Y es, en este punto, en el que radica el núcleo de la cuestión que quiero plantear.

La expresión Sanidad Pública, y su significado, introduce un marcado sesgo ideológico, equivalente a decir que la salud, como un bien universal, sólo puede preservarse o tutelarse cuando es el Estado quien lo presta. Es como decir que las comunicaciones, que los servicios jurídicos, que la producción de bienes esenciales, etc., debieran ser exclusivamente estatales. Equivale a negar la idoneidad y bondad de la iniciativa privada para la prestación de la atención sanitaria.

Quienes defienden un modelo único, un modelo estatal, una sanidad pública que rechaza, si no sobre el papel sí en la práctica, la libre concurrencia y competencia de la iniciativa privada, defienden al final una Economía Estatal, una economía propia de países cuya realidad es hoy bien conocida. Quienes así piensan no defienden al ciudadano al que le interesa, cuando se trata de su salud, poder elegir al médico, enfermero/a, hospital y/o Centro de Salud, sin dilatadas demoras ni largas listas de espera; un sistema que, con una tarjeta SIP, como si de su DNI se tratase, le permita recibir asistencia en cualquier lugar de España y en cualquier Centro, ya sea de titularidad estatal o privada. Tal modelo no es utópico desde el momento que Países de nuestro entorno próximo, como la República Federal de Alemania, así lo disfrutan desde que yo conozco. Cuando en mi juventud, en mi periodo de formación post-universitaria, hacía guardias en alguno de sus hospitales, tenía claro que, ante una urgencia que me llegase a la puerta, mi deber era la atención médica sin peguntar cuál era su domicilio o Krankenkasse, esa pregunta era una gestión puramente administrativa, a resolver en otro momento. En definitiva, lo primero el paciente y su rápida atención. Y, dentro de esa misma prioridad, el mismo paciente, en el caso de una asistencia no urgente, tenía, y tiene, el derecho de elegir médico y especialista de su preferencia, incluso fuera de su lugar de residencia, con cargo a su Krankenkasse que, dicho sea de paso, son varias y no una Caja Única como en España. Y ello es posible porque disponen de una red asistencial de gestión y titularidad Pública y otra Privada que, en sana, transparente y libre competencia conviven y compiten por sus pacientes. En contraste, en España, la Administración Estatal o Autonómica, la que llamamos Sanidad Pública, puede, de manera discrecional, privar de sus pacientes a cualquier red asistencial de titularidad no estatal. Los ejemplos múltiples y muy próximos.

Ante ambos modelos o sistemas, pregunto:

¿Defiende mejor el nuestro Sistema los intereses del paciente y de sus profesionales?

¿Puede decirse que el nuestro es mejor, es más progresista, por ser estatal, que el que permite la elección efectiva de profesional sanitario y centro?

Que cada cual, ante su propia enfermedad o la de unos de sus seres allegados, se responda a sí mismo.

Fausto Gómez Guillen

Licenciado y doctor en Medicina