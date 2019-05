Secuelas de las pasadas elecciones del 28-A

Ahora resulta que gran parte de medios de comunicación, desde que llegó Pedro Sánchez a la Presidencia, tras la celebración de las elecciones del 28-A con debates incluidos, repentinamente todos olvidaron la inoperante y desastrosa gestión de este político, coleccionador de despropósitos y ambicioso hasta la médula, llegando a epatar has a el ínclito José Luis Rodríguez Zapatero (ZP), experto "contador de nubes" e incansable viajero para intermediar en los problemas de la sufrida Venezuela, regida por el tirano Nicolás Maduro. Tal como está nuestra situación actualmente, adelantar acontecimientos en nuestro país, supone como mínimo una auténtica osadía, siendo lo suyo el esperar a los resultados de los próximos comicios municipales, autonómicos y europeos.

Centrándonos en la Oposición, léase el PP con su líder a la cabeza, Pablo Casado, reconozcamos que al menos y durante la campaña electoral, apuntaba maneras, y ahora lo único que cosechado son duras críticas y en diversos casos lanzadas por dirigentes de su propia formación lo que es mucho más grave. No daba esa impresión pero a la vista de los resultados, su actuación solo merece el calificativo de desastrosa. Intentar rodearse de presuntos leales es lo primero que se le ocurre a todos los políticos cuando acceden a un puesto relevante, y tal medida, lamentablemente, no es el bálsamo de fierabrás. Fidelidad y juventud por si solas no son garantía de talento y capacidad. En política anidan muchos elementos que sin ser brillantes, se pegan al sillón cuan lapas, que ejerciendo simplemente de pelotas, tiene la canonjía garantizada.

Para que te otorguen la categoría de inteligente, previamente hay que superar el examen de listo, y quizá, Pablo Casado sea uno de esos casos. Los populares continúan padeciendo el estigma de partido corrupto y sus escándalos no se olvidan fácilmente. Con socialistas, que también arrastran su cuota de trapos sucios, no padecen el acoso con el mismo rigor e intensidad. Sus votantes son más condescendientes y Sánchez ha sabido conducir a su militancia hacia la izquierda con inesperados resultados a pesar de las críticas recibidas, desde el escándalo de su "tesis-trola", hasta el abuso del Falcon oficial en sus cuestionables viajes y un largo etc.

En tercer lugar nos encontramos con Pablo Iglesias conocido como el "Noble de Galapagar", quien tras sus magistrales intervenciones en ambos Debates políticos relacionadas con el debido respeto a la Constitución, está luchado a brazo partido reclamando su acceso oficial al Ejecutivo, pero el PSOE insiste en gobernar en solitario y como máximo, calificarlo como "socio prioritario" pero nada más. Los socialistas continúan empecinados en un Gobierno monocolor e Iglesias por su parte insiste en considerar como "imprescindible" la existencia de una coalición. Sánchez por su parte no considera otorgar más espacio en su Gobierno y la polémica continua, pero aclarando que a pesar de la insistencia de Unidas Podemos " no habrá cuota para ellos....Tiempo al tiempo!!