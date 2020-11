Segunda semana del estado de alarma. ¡La banca nunca pierde!

Seguimos viviendo momentos de terror donde, los ligeros avances o las mínimas noticias positivas, nos parecen un mundo pero, la frase mítica es no bajar la guardia, llueve para todos y hay que ser precavidos, frases que pronuncian con exquisita firmeza nuestros representantes políticos y sanaitarios pero.... Señores permítanme de nuevo que discrepe, no llueve igual para todos.

Con el símil del juego, por semejanza verbal, nos referimos al mundo de la Banca donde, como saben bien, ellos nunca pierden y, si pierden pierden menos y, evidentemente ganan menos pero... nunca pierden y, además cuando el cliente es de clase menos favorecida, curiosamente pierde más y entonces alardean de seguir rigurosamente las normas de los Reguladores, Banco de España, la CNMV, si tienes por todo tener 200 euros en tu cuenta y quieres cancelar, te cobran 100 porque las normas son las normas. Claramente demostrado si tu cuenta marca varios dígitos, cuantos más mejor, te adornan la exención de la comisión tratándose de la deferencia mantenida con un buen cliente como es Vd., ahí, ha cambiado el cuento, ya no dice nada el Banco de España ni la CNMV. Insisto, no llueve igual para todos, unos se mojan mucho y a otros se les protege para que no se calen. Refirámonos al sabio refranero español, "El que apuesta por necesidad, pierde por obligación".

Sin duda son momentos duros para todos y, en mayor o menor medida, la vamos a pagar pero,, potentosos magnates del dinero... cuando la crisis es dura, se gana menos pero... se gana y, cuando se gana menos pero se gana,y un largo etc. es lo que hacemos todas las familias cada día para sobrevivir en momentos duros. Por contra,. Sólo una reflexión señores de la Banca, detrás de cadahay una norma pero también, detrás de cada despido, hay una historia y unas circunstancias, detrás de cada ajuste, hay un aluvión de consecuencias, por tanto, a veces, hay que ayudar y disminuir pensando y teniendo en cuenta quecon su casuística, sus circunstancias y sus momentos,. Eso sí, eran otros tiempos luego...