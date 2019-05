El no senador, el terrorista y Sánchez

El Sr Iceta y su partido han presentado un recurso al TC, por no haber sido elegido senador por la Asamblea Legislativa de Cataluña, para cubrir una vacante de su propio partido. Ya no puede ser elegido presidente del Senado. Su no elección no es anticonstitucional, dado que es una propuesta de un partido el PSC, que puede ser perfectamente rechazada por la cámara, porque no les parezca la persona adecuada. En consecuencia el PSC debe de proponer otra persona de ese partido. Lo contrario sería coacción y conculcar la libertad de una cámara legislativa para elegir a quien crea más idóneo. ¡Y el TC, ahora sí a toda prisa para dictaminar! Fin de la historia. ¡Y Sánchez en campaña!

Se ha detenido al terrorista “más buscado”; y todos nos felicitamos. Por qué no se le ha detenido antes durante estos 17 largos años. Acaso no participó en conversaciones para la tan virtual desaparición de ETA; con las que se consiguió que a representantes de ella los tengamos en las instituciones trabajando en contra de España. Ahora siguen en la misma línea, sin pistolas, pero con el mismo objetivo; dinamitar a España como nación. A imitación de Cataluña. El motivo lo ha expresado estupendamente el que fuera Ministro del Interior y de Justicia, el socialista Juan Alberto Belloc en declaraciones al conocer su detención. ¡Y el terrorista tiene 69 años y enfermo de cáncer! ¿Otro Bolinaga? Fin de la historia. ¡Y Sánchez de campaña!