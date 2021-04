Señores dirigentes, con la ‘V’ no se juega: VIRUS, VACUNAS, VIDAS

VIRUS. Bastante sufrimiento llevamos los ciudadanos de toda raza y condición durante un largo año de aislamiento, ruina y pandemia a cuenta de este virus desconocido por todos que no respeta a nada ni a nadie, virus que nos ha cambiado sustancialmente tanto la forma de relacionarnos como la de no relacionarnos así como la manera de sentir personal, profesional y sociológicamente. Virus que está arrasando en muchos cuerpos y almas y que, gracias a la ciencia y la gran calidad de las personas que en ella militan y a tantos y tantos sanitarios que han dejado al mundo boquiabierto demostrando que, junto con la educación, la sanidad es lo único verdaderamente vocacional contra viento y marea.

Como halo de esperanza percibiendo un gran avance del S.XXI y reconociendo el gran esfuerzo de los investigadores, unos con más medios que otros pero todos con una capacidad de entrega y dedicación, dando lo mejor de si y poniendo todo su conocimiento al servicio de las vidas humanas, surge la gran esperanza, la VACUNA, algo que todos vivimos con ilusión y que, ansiosos esperábamos ese gran momento para salvarnos, salvar a los nuestros y recuperar la vida. Pero, por desgracia, no podía salvarse de la ingratitud y falta de ética y profesionalidad de la burda gestión de la comunicación, lejos de veracidad, coherencia y contundencia, han iniciado una pugna por el poder macabro y malintencionado, irrespetuoso, zafio y vil, con fines desmesurados y ambiciosos por salvar sus egos indecentes, logrando confundir y sembrar un caos inadmisible a todas luces. Hoy la gente renuncia a inocularse la vacuna, vacuna que es la gran esperanza para vivir y sobrevivir y todo por no dar la información veraz con sus riesgos y sus consecuencias, como no puede ser de otra manera. Todo medicamento tiene indicaciones y contraindicaciones, no hay que ir a Oxford para aprenderlo.

VIDA, que menos que respetar las vidas de los demás si las propias no les interesan o ya gozan de la inmunidad por ser quienes son, cosas más insólitas estamos viendo. Elogio merecido aquellas personas que, por pura vocación, han salvado a tanta gente de morir y han ayudado a otros tantos a sobrevivir, esas personas con criterio y experiencia que nos recomiendan la vacuna como única vía para no perder tan preciado bien que es la vida. Y aún así, quedan rastreros, indecentes que utilizan el poder que le da el acceder a medios sin ética ni razón permitiéndose el lujo de jugar con la suya y con la de los demás, sin más beneficio que la cuota de audiencia. Ya podíamos aprender de países donde la comunicación veraz y documentada, se da una vez al día y no se martillean los cerebros las 24h informando y desinformando continuamente.