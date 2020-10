Señores del Senado: ¿Qué nos ha pasado, dónde hemos llegado?

De nuevo, como ciudadana de este país, amanece un día típico de otoño y, procurando estar al día en un momento tan importante y crucial para la Sanidad, la Economía, la Convivencia y la Supervivencia, veo con estupor en todos los medios de comunicación, lejos de aportaciones de valor, de soluciones, de intentar aunar esfuerzos, de implicarnos a todos para intentar salir todos juntos de este trágico momento, vistas la camiseta que vistas, me encuentro con las frases menos edificantes, menos propias, más vulgares y soeces y, sobre todo, de tan poca aportación a las circunstancias críticas de un país que languidece, algo que jamás podríamos haber imaginado.

El vídeo del día Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.



Toda una Senadora criticando a una Ministra y, la Ministra lejos de mostrar respeto por la audiencia, responde con una frase que, mejor no repetir, no me gustaría que las personas que lean estos artículos tengan que vivir el bochornoso espectáculo... todos sabemos de qué estamos hablando.

No nos representan es lo único que puedo decir desde lo más profundo de mis sentimientos y decepción de una persona que ha vivido de su trabajo durante muchos años, ha sacado una Empresa adelante, ha criado y educado hijos en valores y respeto a los demás y hoy.... intenta aportar su granito de arena pero eso sí, con alguien que verdaderamente nos represente y a quien el ciudadano de a pie le importe algo, ni siquiera mucho, simplemente... algo.

¡Dónde hemos llegado!