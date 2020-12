Séptima semana del estado de alarma. El sentido comun es el menos comun de los sentidos - Voltaire

Ya definía Voltaire su frase como el hecho de que "no siempre se da o se percibe unanimidad sobre lo que es realmente lo lógico o lo esperable en cada situación".

Ante la saturación y noqueo que nos supone el aluvión informativo, las imágenes abarrotando calles en plena pandemia, la jeringuilla hasta en la sopa a todas horas, reporteros hablando de número de casos, muertos, vacunas, programas inciertos y colectivos seleccionados para iniciar el ansiado proceso de vacunación, negacionistas diciendo que a ellos no les obliga nadie. A pesar de todo esto, demos gracias al cielo porque aún no han salido los de la avanzadilla contradictoria diciendo lo mal que sienta la vacuna o vaticinando lo que ocurre si te la pones, nos matarán de saturación y de contradicción.

Los medios de comunicación, lejos de informar y contrastar noticias antes de publicarlas, aprovechan cualquier momento de tu día, sea hora de descanso, horario de comida, actividades domésticas o laborales para llenarte de imágenes cada día más abrumadoras. Informativos, realities, programas temáticos... en todas partes hay expertos en todo, en dosis, en contraindicaciones, gurús de las desgracias conocedores de todo lo malo y poco de lo bueno. Y nosotros, los ciudadanos que llevamos 9 meses viviendo de forma disciplinada la situación, como no puede ser de otra manera, no tenemos forma humana de huir del horror ni medio minuto al día.

Por último, completando el puzzle de la desvergüenza, la noticia rocambolesca que ya termina de completar el día y, especialmente los fines de semana, nos informan sobre el cúmulo de fiestas clandestinas irreverentes e indisciplinados que pasan de todo y de todos, incluso con el beneplácito comentario de algún dirigente significativo que dice que no se puede hacer nada. Pero me llama la atención que todos los indisciplinados, inconscientes a los que no les afecta la situación, no lleva ninguno un sello visible donde ponga "si me contagio, no quiero que se me atienda, no gasten dinero en mí, sabía donde me metía". Esto es lo que realmente nos hace compartir con Voltaire su teoría sobre el sentido común.