Sí, nos gusta que sea lunes

Hoy escribo esta carta porque creo que existe una parte importante de los trabajadores que no se sienten representados ni en las películas, ni en las series, ni en la publicidad, ni en los memes, ni en los libros ni ningún lugar donde se represente a gente. Seguro que algunas de las personas que me estén leyendo creerán que tengo razón, y que por fin, alguien habla de ellos. Ellos, somos nosotros, los que libramos entre semana. Aquellos de los que nunca se habla en los anuncios porque las escapadas, los conciertos, los estrenos, las ofertas, las fiestas o los encuentros solamente se dan durante el fin de semana. Somos aquellos que hemos interiorizado, muy a nuestro pesar, la frase: no puedo, trabajo. Esta frase nos permite identificarnos y juntarnos.

Tampoco nos sentimos representados por las frases que hablan de los lunes. Ese terrible lunes. Un lunes que para muchos conlleva bajón, abatimiento, languidez y desánimo, mientras que para otros significa viernes. Nos molesta que se hable mal del lunes y queremos reivindicar su significado en positivo. Además también queremos reivindicar que no se hable de nosotros, de nuestro tiempo libre y de las actividades que realizamos durante la semana. Quiero ser un personaje de una serie de televisión que no asista a las comidas familiares del domingo y que haga escapadas al campo con sus compañeros del club de fotografía que se reúnen los martes, mientras el resto de los mortales trabajan. Seguramente seria un personaje secundario, pero estaría eternamente agradecida por sentirme representada.

¡Feliz lunes a algunos, feliz viernes a otros!