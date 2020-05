Solos y tercos

La vida política de España es ajena a la realidad de los ciudadanos. Por eso, metidos en su pequeño mundo de politiqueo, llegan cosas como el covid 19 y los gobernantes ni las ven venir, y cuando quieren actuar ya es tarde. Me temo que ni el Presidente, ni el Vicepresidente son hombres de gestión. Tampoco son hombres de estado, son personas de ambición política, ideólogos, que están haciendo una gestión catastrófica. Lo suyo es la oratoria, la retórica al margen de la verdad. Dicen y dicen, aunque no tenga sentido. Hoy una cosa, mañana la contraria, y por la tarde ni lo uno ni lo otro.

Ha muerto mucha gente no por culpa de los gobernantes, sino por falta de una buena gestión. Y mientras, en lugar de buscar apoyo y colaboración en los demás, prefieren echar las culpas a los otros.... Solo les importa "irse de rositas", da igual la verdad, da igual la gestión, solo importa el voto, quedar bien ante la cámara... Son la progresía, van por delante, avanzan para imponer su ideología.

Todos sabemos que las ideologías no saben dialogar, se quieren imponer, y nuestros gobernantes de tendencia chavista, no van a perder la mínima oportunidad. No son pocos los que sienten miedo por lo que puede ser de nuestro país en un futuro con semejante gobierno. Pedro Sánchez, en su afán de poder, vive inmerso en su burbuja, avanzando en absoluta soledad, ¿cómo no va a quedarse solo un hombre que dice una cosa y hace la contraria? ¿No hacen lo mismo los demás, nos dirá él

La culpa siempre es de otro, da igual la verdad. No es un ataque personal, lo sabe cualquiera que analice un poco la realidad de las cosas que estamos viviendo desde que llegó al poder. Y lo peor es que ni se inmuta. Toma medidas sin consultar con ningún sector económico, no admite preguntas de los periodistas que puedan dar luz a la verdad. Está solo, cree saberlo todo y como está solo es cada vez más terco. Le acompaña en su soledad Pablo, un charlatán capaz de criticar a los ricos comprándose un casoplón de multimillonario en la zona norte de Madrid, demonizando a Amancio Ortega, vistiendo una chaqueta de Zara, llamando inmundicia a quien no acepta sus personales dictados políticos. Ambos están tiñendo de mentira nuestra preciada democracia y poniendo en peligro nuestra Constitución.

Podrán tener el poder, podrán convencer a sus fieles seguidores, podrán estar incluso en el CNI y saber mucho de todos, no admitirán preguntas, pero jamás podrán cambiar la verdad de las cosas. Y cuando se falta a la verdad, se cae al vacío y el final es catastrófico. No quisiera compartir ese final con ellos, ojalá dejen su puesto pronto en favor de auténticos hombres de estado, nuevos líderes de un mundo moderno, que no miren atrás, que gobiernen para todos, que sean tolerantes con los que piensan distinto y tengan capacidad de gestión. Si tuviera un presidente así, de su mismo partido o de otro, "dormiría" más tranquilo y ellos seguramente también.