La solución, una caja morada

Programa "La hora de la 1" mañana de 3 de marzo. Dña. Irene Montero se despacha, sería su derecho si no fuera ministra, sobre cuánto va en contra de "sus principios" y aprovechando la cadena pública para poner de chupa de dómine a la Monarquía y a la que prometió lealtad, por sus privilegios, aunque un tanto despistada de los que entiende que muy posiblemente ella cree y parece merecer.

A la pregunta de una periodista de ABC sobre determinados privilegios que a ella le conciernen y en concreto al hecho que los servicios de la cuidadora de sus hijos sean pagados con nuestros impuestos, cuestión que de confirmarse sería, además de mezquino muy poco estético, su "no respuesta" consistió en volcar el contenido de la bacinilla sobre aquellos medios que "equivocadamente" o con criterio miserable ponen en duda su honorabilidad, olvidando que aunque ciertamente en su elección para ser Ministra concurrieron méritos inequívocos, no es menos cierto que para ciertas capas, claramente mezquinas de nuestra sociedad, este hecho pudo suponer un espectáculo de bochornoso nepotismo.

Otra pregunta, también sin alfombra, referida a su intento de sacar adelante su proyecto de ley de Libertad sexual, más conocida por "NO ES NO" me trasladó al debate de 16 de abril de 2019 en el que la Sra. Álvarez de Toledo cuestionaba que la mujer debiera manifestar su aceptación inequívoca durante el acto venéreo repitiendo, incluso sin ser necesario "SÍ, SI, SI…." hasta su finalización.

El vídeo del día Delegación del Gobierno en Madrid prohíbe todas las marchas para el 7 y 8M

Los debatientes y de manera destacada Dña. Irene, entiendo con la frescura de su juventud a sus principios, parecían no entender la imposibilidad de parada absoluta y frenada radical de las emboladas del motor en un vehículo en pleno proceso de aceleración.

Y es que dando como normal el desfase entre los delicados ronroneos de la mujer y los desagradables gruñidos del hombre, me pregunto qué ocurriría si ellas, en el momento conocido por "meseta" se percataran en pleno abrazo y sin condón haber olvidado tomar la pastilla anticonceptiva sin provisionar la del día después.

Con seguridad se escucharía un grito agónico que no orgásmico, un alarido de pavor, un "NO, NO, NO..." en intento baldío de parar la inminente carrera del émbolo del motor donde todos, excepto Dña. Irene, sabemos se produce la "EXPLOSIÓN" al llegar al punto máximo o superior.

Considero por ello imprescindible la instalación de una "CAJA MORADA" que, de manera similar a la negra en los aviones, registre datos imprescindibles en casos de conflicto como temperatura, grado de humedad, frecuencia cardíaca, etc. convenientemente ubicada y con variantes al gusto.

Y es que tengo que confesar, siendo varón hetero, que la naturaleza parece nos negó una mínima capacidad de entendimiento con las mujeres, lo que me lleva a pensar si los machos, particularmente los racionales si alguno queda, tendrían que desarrollar habilidades compensatorias a carencias que en este asunto padecen.

Y terminaría diciendo a Dña. Irene Montero que soy fruto del AMOR de mi "PADRE y de mi MADRE", "AMOR SIN VIOLENCIA" CUYO MUTUO RESPETO perduró hasta su muerte como el de tantos miles y miles de millones de padres y madres gracias a los cuales, "TODOS y TODAS" seguiremos llenando el mundo sin sus ocurrencias.