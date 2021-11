Solución a la Exclusión: multas

Caminamos derecho hacia la nueva edad media solo que diferente porque es tecnológica.

Es una situación de acorralamiento donde solos los magnates tienen cabida y solo ellos a escondidas pueden contratar mujeres o bien servicios sexuales sin ser amonestados.

El Ayuntamiento de Alicante, España está en el intento de suprimir las personas en riesgo de exclusión y prostitutas en las calles porque le toca la imagen.

¿De qué vamos realmente en esta supuesta sociedad democrática?

Solo somos imagen y punto, en cuanto nos dan un toque en la imagen parece que somos como los faraones nos enfadamos.

Nuestra imagen tiene que permanecer incólume y si no nos enfadamos.

Vaya, vaya sociedad o suciedad.

Sólo si se nos pega un poquito en la imagen reaccionamos pero no por el otro que puede ser hasta nuestro hijo sino por que no vayan a pensar de mi los demás, no vaya a ser que ....

Esto hemos sembrado y por tanto hemos cosechado.

Y en este caso que nos aborda hoy está la inteligencia de suprimir a los indigentes en las calles a base de multas que no podrán pagar o a las mujeres de vida alegre que no está su vida para alegrías.

Alguien debería de parar esta locura. Vaya autoridades con masa gris.