Spain is different... también en jubilaciones anticipadas

Spain is different. Este era un slogan muy famoso que tuvo su origen a principios de los años 60. Seguro que lo has oído. Lamentablemente, en lo referente a la legislación sobre jubilación anticipada, ese eslogan continúa plenamente vigente.

Todos los países de nuestro entorno, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, establecen un número de años de cotización que garantizan la pensión íntegra a la jubilación anticipada. España, no. Para esto todavía somos diferentes. Todavía vivimos aislados, en una España en blanco y negro. Un ejemplo para ver lo absurdo e injusto de nuestra legislación: Persona que empezó a trabajar a los 14 años y que se jubila anticipadamente a los 63 años. Esta persona, con 49 años cotizados a sus espaldas, tiene una penalización del 13% de su pensión para toda su vida. El Proyecto de Ley de Reforma de las Pensiones, firmado recientemente, mantiene esa misma penalización. Recordar que 37 años y 3 meses cotizados son los que aseguran pensión íntegra en jubilación a los 65 años.

Otros colectivos, como las clases pasivas del Estado, con jubilación a los 60 años, perciben pensión íntegra con 35 años trabajados.

Viva la discriminación! Viva la justicia y equidad! ¿Pero en que país vivimos?

Desde la asociación ASJUBI40 se reivindica que 40 años cotizados deben ser suficientes para percibir la pensión íntegra en caso de jubilación anticipada.

Por cierto, es realmente curioso que a una persona que trabaja más de 40 años, se le diga que se jubila de forma anticipada. Más que un eufemismo parece un insulto y un desprecio.

¿Qué “apoyos aparentes” tenía la reivindicación de la asociación ASJUBI40? Vamos a verlo:

Es bueno recordar que esa misma reivindicación ha sido apoyada en 16 Parlamentos Autonómicos así como en Congreso y Senado, por medio de aprobaciones de Proyectos de Ley y Mociones (en muchos casos aprobaciones por unanimidad -de todos los partidos políticos-).

También aprobado en el seno de numerosas Diputaciones y Ayuntamientos. Todo aprobado de manera formal. Como se puede observar, se trata, sin duda alguna, de la reivindicación con más apoyo de las instituciones democráticas de la historia reciente en nuestro país.

Poner énfasis en que Unidas Podemos, en su programa electoral, establecía que 35 años de cotización deben ser suficientes para recibir pensión íntegra, independientemente de la edad de jubilación. Esta “promesa” ha sido defendida por UP en numerosas ocasiones.

El Sindicato UGT ha manifestado de forma reiterada, con vehemencia, por escrito y en mítines que lucha para que 40 años de cotización sean suficientes para percibir pensión íntegra en jubilación anticipada. Afirmaban apoyo total y absoluto.

CC.OO. también lo apoyaba públicamente.

El propio PSOE, con Pedro Sánchez y Magdalena Valerio al frente, se han fotografiado en diversos actos en la cabecera de la pancarta de ASJUBI40.

Pues bien, tanto PSOE, UP, UGT como CC.OO formaban parte de la Mesa de Diálogo que ha tratado la primera parte de la Reforma de Pensiones.

¿Dónde ha quedado su apoyo “incondicional” a la reivindicación de ASJUBI40?

¿Todos nos han mentido? ¿No tienen principios?

¿No te puedes fiar de nadie?

Parece que la palabra y el honor ya no son importantes para algunas personas y organizaciones

Que cada cual extraiga sus propias conclusiones.

Esta es la realidad. Es una descripción objetiva.

Triste. Muy triste!

Mientras tanto, el Gobierno en Pleno, se niega a establecer por Ley el número de años de cotización que permita percibir la pensión íntegra para la jubilación denominada “anticipada”. Continúa penalizando las largas carreras de cotización. Mantienen el slogan de los años 60: Spain is different. Se mantiene a espaldas de nuestros países vecinos.

Pero los españoles no. No somos diferentes. Somos europeos. Por ello, la asociación ASJUBI40 está convocando a sus asociados a participar en la multitudinaria manifestación de Madrid el próximo 16 de octubre. Siempre en defensa de nuestros derechos.