El teatro ha muerto, viva el espectáculo

Los directores de teatro, actores, etc. se quejan de la falta de espectadores y los espectadores, a su vez, se quejan de la falta de interés de los montajes. ¿A qué se debe esta contradicción?

Desde las décadas finales del siglo pasado cambió el concepto de representación: autor, director, actores, responsables de los decorados, luminotecnia… Todos quisieron una participación activa y decisiva en la obra. El autor, pues, no representó ya el factor fundamental del montaje (se trataba de transformar la obra de teatro en un espectáculo). Se acabó con el “teatro burgués” que llenaba los teatros a razón de dos funciones diarias, se acabaron las salidas al escenario de los autores en los entreactos, se acabaron los grandes actores, “monstruos” de la escena, se acabaron las representaciones centenarias e incluso milenarias; se acabaron las “obras de autor” en las que el público saboreaba los diálogos inteligentes, el ingenio de las situaciones…Sí, todo esto se acabó y, lógicamente, se acabaron también los teatros, que ya apenas existen, y los que se mantienen lo hacen a fuerza de subvenciones. Todo para que unos cuantos espectadores, que no tienen donde pasar la tarde, se refugien allá y contemplen un espectáculo de dudoso gusto, que no una obra de teatro.

Ésta ha sido la consecuencia lógica de tan infausto proceder: el triunfo de la mediocridad artística que acabó con una gran época. Imbuidos por la filosofía de la deconstrucción, no una evolución sino un arrasar y partir de la nada. La incultura artística sufrió impaciencia por adueñarse de un género de expresión sin un bagaje de ideas brillantes y de personas inteligentes conocedoras del mundo teatral como para hacer una transformación y un desarrollo, adecuado a los nuevos tiempos como ya se había hecho en diversas épocas, a lo largo de la historia del teatro. Ahora nos quedamos sin teatro, con subvenciones y una mediocridad que tiene que seguir viviendo.