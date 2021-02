Tengo una pequeña solución para una parte de nuestra lucha contra la pandemia

Desde hace un año vivimos una pandemia mundial que nos está afectando a todos de diferente manera, y pasamos por diferentes episodios.

En febrero marzo y abril del año 2020 todos teníamos plenamente fe en las soluciones médicas, y por ello, salíamos a aplaudir a las 20:00 en los balcones desde nuestro confinamiento para apoyar a nuestros médicos, enfermeros, y cuerpos de seguridad que estaban a primera línea en un campo de batalla contra un enemigo que se apoderaba de nosotros.

Ahora, casi un año después, este enemigo aún está entre nosotros, y, lo que ha cambiado, es que esos médicos, enfermeros y cuerpos de seguridad ahora empiezan a ser también enemigos para el ciudadano, y por qué? Porque aún no hemos vencido al enemigo real (el Covid), y nos tiramos piedras unos contra otros porque estamos cansados, agotados, y no vemos la realidad, y que es lo que vemos? Que el médico que antes luchaba por salvar nuestras vidas ahora no “nos quiere atender” en persona, sólo por teléfono, y nos llama 15 días después de nuestra llamada que para nosotros “creemos” es esencial y prioritario, mucho más que el Covid.

¿Y que es esencial y prioritario? Desde una consulta de algún dolor físico o psíquico, hasta saber porque no nos llaman para unas pruebas que tenemos pendiente de realizar o de una operación que nos urge. Hemos olvidado que esta demora ya pasaba antes del Covid, pero necesitamos saber cuándo nos lo van a realizar, y para ello tenemos que esperar interminables llamadas que no nos contestan (puede ser que están saturados) o la llamada del médico nuestro que después de 15 días nos va a decir que no lo sabe, y por lo tanto, llamamos ineptos a los mismos que hace un año llamábamos valientes. Ahora solo queremos agredirles físicamente porque no hacen bien su trabajo y hace un año las mismas manos les aplaudían.

Mientras, no miramos donde está la posible solución. Hay que poner una barrera invisible para no traspasarla y llegar a situaciones mediocres.

Ahí tienen que actuar nuestros dirigentes, como la Consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana Ana Barceló, y poder observar que para que el médico atienda a sus pacientes de sus enfermedades, deberá apartar a los pacientes que sólo quieren una consulta de operaciones o pruebas pendientes. Tan fácil como habilitar un departamento en el que haya, no sólo dos personas, diez si hace falta para que puedan informar debidamente al usuario de su situación y personal, y así des colapsar al médico de atención primaria, y que pueda atender sólo las enfermedades y tratamientos de sus pacientes al día siguiente de su llamada. ¿Tan difícil es hacer todo lo que pide un ciudadano?

No se puede poner una barrera invisible en el que no haya agresiones físicas ni verbales a las personas que están en primera línea luchando ahora contra dos enemigos? Señora Ana Barceló, por favor, cuide su personal, que es lo que tenemos ahora mismo por el momento para que nos ayude, y, si no es capaz de hacer, algo tan sencillo, deje que otra persona lo haga, y así podamos luchar todos juntos contra el mismo enemigo.