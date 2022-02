Teodoro García Egea dimitirá antes de 48 horas

El Secretario General es el autentico culpable de la mayor crisis que ha tenido el Partido Popular, desde que lo preside Pablo Casado.

Lo cierto es que muchos indicios apuntan a Teodoro Garcia Egea, como culpable, al manipular en esta gran crisis, que dicho sea de paso aprovecho decir que en la política española, lamentablemente hay muchos, demasiados de estos posibles conflictos de adjudicaciones raras o irregularidades, incluso mucho mas graves y de mayor cuantía, pero nunca habían llegado a tener tanta importancia como en esta ocasión que ha resultado ser un autentico terremoto político, no solo de ámbito de Madrid, si no que también lo ha sido a nivel nacional y que no tengo duda tendrá negativas consecuencias para el PP, tanto a nivel de candidatos de esta formación política como también de resultados en los distintos compromisos electorales de varios ámbitos de este y el próximo año.

En cuanto a las primeras declaraciones realizadas sobre esta cuestión por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, me pareció poco creíble lo dicho por el presidente entrevistado en la radio.

Casado me parece poco convincente y algo ingenuo en alguna de sus contestaciones, creo que le faltan tablas y para mi no parece tener suficiente madera como para ser presidente del gobierno en un futuro cercano.

Casado se ofreció para unir el partido y sin embargo ha sido incapaz de gestionar esta crisis. Afirma que a Ayuso se le abrió un expediente informativo.

Es inaudito que Ayuso y Casado lleven 17 años juntos en política y les une incluso una amistad, no entiendo como el propio presidente no llame personalmente a Ayuso para hablar e intentar solucionar las diferencias que tengan. Pero no, ha confiado (demasiado) y ha delegado al peor de todos, el Secretario General del PP, Egea, el cual no tardo en salir (poco inteligente) a contestar a la presidenta madrileña, en vez de estudiarlo, y de forma sosegada, ver que era mejor hacer por el bien ya no solo del partido, si no de la imagen, los afiliados y lo mas importante para el país.

Casado reconoció que no dispone de pruebas, pero sin embargo afirmo de forma rotunda que el hermano de Isabel Diaz Ayuso se llevo exactamente 286.000 euros de comisión.

Dudo mucho que Pablo Casado pueda demostrar este hecho y si asi fue, la Comunidad de Madrid no creo tenga ni constancia, ni nada que decir de lo que hagan entre empresa y sus comerciales.

Esto demuestra que casi toda la política es una basura y la gente no cree ya a ningún partido. Todo esto es una autentica lacra política, fuera quien fuera el que iniciara esta investigación.

Genova reconoce que investigo la mencionada adjudicación, pero dice no contrato a detective.

No puedo demostrarlo, pero yo siempre he creído que absolutamente todos los partidos políticos, en algún momento hacen algo, más o menos ilegal, o al menos que en ocasiones realizan actuaciones poco éticas y nada ejemplares.

Esto es un incendio en la casa del Partido Popular y un autentico suicidio político de Pablo Casado, el cual quedara muy tocado, dudo de que él sea el próximo candidato a ocupar la Moncloa, tiene mas cartas la propia Ayuso, Feijóo o incluso el retorno de lideres del pasado.

Pep Ribas Ribas