Tezanos se supera

Suponiendo que en un próximo futuro seamos capaces de gozar de un Gobierno razonable, una de las primeras medidas a adoptar por parte del presidente electo, debería consistir en la total reforma del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), incluyendo sin ningún tipo de escrúpulos, la inmediata desaparición de los sondeos electorales, coordinados y dirigidos por el demóscopo al servicio del PSOE, Sr. Tezanos, quien en su última encuesta, publicada el pasado 4 de julio, adelantaba que los socialistas, en caso de repetirse las elecciones generales, arrasarían con una intención de voto del 40%, mientras las restantes formaciones políticas descenderían en sus resultados, a excepción de Ciudadanos y desplomándose en los casos del PP y Vox. Toda una maniobra de Sánchez para presionar a Podemos con un CIS más manipulado.

La decisión de reconvertir las entregas del citado Instituto de trimestrales en mensuales, obedeció descaradamente a la creación de una instancia de opinión favorable al partido del Gobierno, cuya pretensión en este caso pasaba por adjudicarle al PSOE el mencionado 40%. Orquestando todo un escenario tendente a favorecer la investidura de Sánchez..

En opinión del PP, los resultados del sondeo suponen un cocinado para el ambicioso paladar del presidente en funciones, cuando lo aparentemente perseguido es la convocatoria de nuevas elecciones, otra utilización más de las instituciones en su propio beneficio aunque resulte vergonzoso. Si la ciudadanía, en su momento, ya se tragó el embuste de la tesis de Pedro Sánchez ¿Por qué no venderles ahora los porcentajes del mago Tezanos a los inocentes votantes? En cuanto al dato de Ciudadanos y a pesar de haberles favorecido superando el PP, dicho partido continúa opinando que las encuestas de del actual CIS no merecen la más mínima credibilidad.

Ya puestos. Y a la hora de las valoraciones personales, tampoco el experto sociólogo, no tuvo el más mínimo recato en adjudicarle la puntuación mas elevada, premiando a su jefe nada menos que con 4,8 puntos, unido a que el 37% de los encuestados opinaron que Sánchez deberá se el próximo presidente del Gobierno.

Pasan los días y a pesar de todo, las estrategias del PSOE para, lograr la investidura no avanzan porque todo continua dependiendo de quienes ocuparán los sillones en el próximo Consejo de Ministros, y en Unidas Podemos, no están dispuestos a desperdiciar la fuerza que les otorgan sus 42 diputados, piedra filosofal para que Sánchez pueda ser designado presidente, dado que sin este apoyo carece de posibilidades puesto que tanto el PP como Ciudadanos ya han mostrado su total rechazo al candidato del PSOE, argumento que maneja Podemos consistente en la exigencia de introducir ministros en el Gobierno de Coalición, que de no aceptarse derivaría inevitablemente en unos segundos comicios generales con todas las consecuencias que ello podría representar para el País......¡¡Tiempo al tiempo!!