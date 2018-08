Después conseguir la moción de censura, con ocultas negociaciones entre partidos dispares, al final se ponen de acuerdo en lo fundamental: echar a Rajoy de la Moncloa. Pero ahora, cualquier proyecto que quieran sacar adelante PSOE y Podemos, va a estar supeditado al capricho de pequeños partidos (pero esenciales), y al Senado con mayoría del PP. No sé… ¿Y esto no lo podrían haber hecho hace casi 3 años? Lo digo porque en las Elecciones Generales del 20 de Diciembre de 2015 ya había dos bloques bien definidos: PSOE y Podemos contra PP y Ciudadanos. ¡Ahh…No! ¡Calla! Que a Pedro Sánchez en vez de pactar con Podemos (como pasa ahora), se le ocurrió la brillante idea de pactar con Ciudadanos y echar todo al traste. En 2015 la alianza PSOE-Podemos hubiera sido mucho más estable, porque no necesitaban la totalidad de los partidos minoritarios (como pasa ahora). Total: la broma nos ha salido un pico, con severas restricciones en políticas sociales y ahora a ver quién arregla este entuerto. ¡Cuánto tiempo perdido!