Tópicos contra la Iglesia

Es corriente oír a periodistas, tertulianos, amigos, compañeros de trabajo o familiares no muy próximos a la Iglesia Católica, plantear una serie de tópicos ,mil veces explicados, pero que al creyente le suelen dejar sin respuesta, a pesar de que sabe que el interrogador no tiene razón.Voy a exponer algunos.

1-¿Porqué la Iglesia no vende sus tesoros y da de comer a los pobres?.Para empezar ,los tesoros de la Iglesia son fruto de donaciones y las donaciones no se pueden vender sino que hay que respetar la voluntad del donante.Estos donantes, casi todos, hacen también aportaciones a obras sociales(los he conocido).Además, los tesoros de la Iglesia son bienes culturales que no están en el mercado, sino que pertenecen a todos.¿Se imaginan la Catedral de Burgos perteneciendo al Sr. X, para su uso personal y exclusivo?.

La Historia nos dice que siempre que se ha desposeído a la Iglesia de sus bienes (recuérdese la Desamortización de Mendizabal, cuyo dinero era, en realidad, para las Guerras Carlistas), jamás ha llegado un solo céntimo a los pobres.Y también la Historia nos dice que nadie ha hecho tanto por redimir a los pobres como la Iglesia Católica.

2-¿Porqué la Iglesia está siempre en contra de los avances científicos? Niego la mayor, que diría el filósofo.Cuando nuestros Primeros Padres salieron del Paraiso, recibieron un mandato imperativo de Dios: creced, multiplicaos, llenad La Tierra y dominadla.Dominadla es extraer de ella todo los tesoros ocultos que Yo he dejado para que vosotros ,con los talentos que os he dado de inteligencia y trabajo ,los descubráis.El dominadla no es otra cosa que la Ciencia .Desde la invención del fuego, pasando por la penicilina, y llegando a la energía nuclear y a la informática ¡todo estaba ya ahí!,listo para ser hallado y cada vez que el hombre descubre algo ,hay una fiesta en el Cielo.La Iglesia no es enemiga ce la Ciencia ,sino su mayor fan.A lo que es contraria es a los malos usos de la Ciencia.Es partidaria de la energía nuclear, pero no de la bomba atómica.Es amiga de la informática(el curita de la más modesta parroquia ,la lleva con su ordenador) pero opuesta a la basura difundida por internet

3-¿Porqué los cristianos sois tan ilusos que creéis en una serie de verdades sin demostración científica alguna?Creer sin comprobar es un acto de la vida corriente que nadie califica como ilusorio.Creer sin comprobar es razonable, supuesto que quien nos ilustra tenga credibilidad.Creemos que existió Felipe II, pero nadie lo ha comprobado científicamente (no me hablen de legajos).El cirujano que abre la tripa al enfermo se está basando en un diagnóstico que él no ha hecho, en unos análisis y en unas radiografías que él no ha hecho, pero lo da todo por bueno; el ingeniero que proyecta una presa parte de un estudio geológico que él no ha hecho Y así sucesivamente la vida se desarrolla mediante una cadena de creencias, sin que nadie pueda llamar ilusos a los actuantes.Es lo que llamamos fe con minúscula.Los cristianos reservamos un área de nuestras creencias para Dios.¿Es eso ser ilusos?

4-¿Porqué la Iglesia se empeña en el matrimonio indisoluble, cuando sabe que es tan difícil acertar a la primera? Realmente el primer interesado en el matrimonio indisoluble es el país, como vamos a ver.Hay un matrimonio de “segunda” ,la pareja de hecho, en el que no hay entrega total.Podríamos asimilarlo a un alquiler, se alquilan uno a otro.Pueden tener el propósito de casarse algún día, con lo que estaríamos hablando de un alquiler con opción a compra.El nudo de la cuestión es la formación de los hijos.

De una pareja inestable, saldrán unos hijos inestables, desconfiados, porque ellos no son el centro, su situación es provisional y ellos lo saben.Tienen una casa, pero no un hogar.Así es difícil la formación equilibrada, el buen rendimiento escolar.

Solamente en un hogar con vocación de continuidad, los hijos se sienten el centro indiscutido, amados porque son ellos.Y de aquí sale ,al final, el chico bien formado, con un buen nivel académico, optimista , trabajador y honrado, que es lo que llamamos capital humano ,eso que representa la mayor riqueza de una nación, eso que se rifan las empresasPor ello ,esta es la primera interesada en los matrimonios estables.

5-¿Porqué la Iglesia se mete en política?¿porqué rechaza decisiones tomadas democráticamente y quiere configurar la sociedad de acuerdo con sus principios?.Para empezar la Iglesia tiene, como cualquier otra entidad ,la libertad de expresión que le reconoce la Constitución.Por otro lado-y esto es importante- las decisiones “tomadas democráticamente”, osea, por votos en el Congreso ,no nos garantizan que sean las acertadas.Prueba de ello es que un congreso posterior puede anularlas.Debe que.dar bien claro que la suma de opiniones no conduce necesariamente a la VERDAD.Más aún ,todos somos testigos de leyes inicuas, votadas por una mayoría.

Una característica de la democracia es que sus mentores procuren su sintonía con los gobernados, cuando las inclinaciones de estos sean justas y asumibles.Deben permanecer atentos a lo que se llama demanda social. Así, or ejemplo, sabemos que el futbol es una demanda social y cuando llega el Madrid con la Copa, el municipio corta la circulación en la Castellana y forra la Cibeles de sacos.Pero no hace las mismas concesiones al hockey sobre patines.,porque no tiene demanda social

El diario Marca dice que (en 2015) la asistencia total a los 21 campos de 1ª División fue de 4.388.000 espectadores.Teniendo en cuenta las categorías inferiores (con campos más pequeños pero más numerosos),podemos evaluar (tirando muy de largo) en 10 millones los asistentes al futbol en España durante un año.

Según EL PAÍS en el mismo 2015 ,los asistentes a Misa eran 10 millones cada fin de semana(cifra creíble al ser solo el20% de los que se declaran católicos)Si entre fines de semana y fiestas de guardar hay unas 60 en el año ,llegamos a la conclusión de que el cumplimiento del precepto dominical congrega nada menos que a 600 millones de españoles al año.¿Qué evento político ,cultural ,deportivo tiene ,el poder de congregación de 600 millones de personas al año.Evidentemente ninguno, ni de lejos.¿Alguien podría pensar que la demanda social de la opción católica tiene diez veces más fuerza que el futbol?Pues no, la verdad.Lo que ocurre es que el futbol es más vocinglero, mientras la Iglesia es silenciosa y discreta.

Pero los números son los números .Todo esto es perfectamente conocido por nuestros prebostes.pese a lo cual persiguen a la Iglesia, la quieren arrinconar en las sacristías, torpedean constantemente la enseñanza de corte católico, con leyes que no quieren ni para sus propios hijos.

En suma: LA ENTRONIZACIÓN DE LA MENTIRA, nada inusual en la izquierda.