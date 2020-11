Torneo escolar

El principal problema que tenemos en España es la educación. Antes que el paro, antes que el virus chino, antes que la corrupción. La educación es la base para la formación del capital humano, única riqueza con que puede contar nuestro país, no solo para progresar sino, simplemente, para subsistir. Suiza no tiene materias primas y exporta la más perfecta maquinaria desde hace muchos años, productos químicos y farmaceúticos de primera calidad. No tiene cacao, pero hace el mejor chocolate del mundo. La gran riqueza de Suiza es su capital humano. Por contra, países atiborrados de petrodólares, están a cero en riqueza humana.

El Ministerio de Educación español consume un presupuesto anual de 50.000 millones de € pero, sorprendentemente, a nadie da cuentas de su gestión. ¿Cuáles han sido los resultados?¿Hemos mejorado? Nadie lo sabe. Existe, sí, un indicador, a escala internacional (el informe PISA), que año tras año, nos sitúa a la cola en el conjunto de las naciones. Urge elevar el nivel de nuestra enseñanza secundaria y, para ello, nada mejor que poner a competir a los colegios. Se trataría de una especie de torneo basado en el examen anual de los alumnos de 13/14 años cuyas notas, llevadas a una tabla (como la liga del fútbol), establecerían un ranking de centros de secundaria. EL PAÍS publicó en 2010 las notas de los más de dos mil Colegios (públicos y concertados) de la Comunidad de Madrid. He tratado de actualizar estas cifras, pero me he encontrado con un muro de silencio: he buscado las notas de colegios en el Ministerio, en los Ayuntamientos, en las Diputaciones, en los propios colegios de cada municipio. ¡¡Silencio absoluto!! Nadie quiere darlos. Incluso se prohíbe: La Autonomía Andaluza dio (hace uno 5 años) un decreto por el que se multaría a cualquier medio que dijera que un colegio era mejor que otro. Puro sistema soviético.

Estos cuadros serían insertados obligatoriamente en el semanario local, en los vestíbulos de los colegios, en el tablón del Ayuntamiento y todo el mundo los conocería, sirviendo a los padres para saber a qué colegio estaban llevando a sus hijos. Servirían también para que los profesores se pusieran las pilas para mejorar. Si tenían un mal puesto, para evitar la fuga de sus alumnos y tener que cerrar. Pero no solo los profesores, también los alumnos se encontrarían ante un desafío y así tendríamos a toda la comunidad educativa en lucha por ganar puestos.

En la vida todo es competición. El abogado que no gana pleitos se queda sin clientes, el futbolista que no mete goles se va al banquillo. La tecnología de que hoy disfrutamos solo ha sido alcanzada a base de la competencia entre marcas. A la excelencia solo se llega por el estímulo.

¿No sería lógico que, a nuestros muchachos se les pusiera ya a competir desde la escuela, cuando ese es el clima que se van a encontrar después? ¿O preferimos engañarlos con un trato buenista?

A fin de curso, se tendría un acto de felicitación al ganador (también publicado) y algún premio (una excursión, por ejemplo) patrocinado por un espónsor, que no sería difícil conseguir.

Para finalizar voy a referirme a un parámetro de gran interés para toda la ciudadanía. Se trata de la eficiencia educativa en la escuela concertada y en la pública.

Nota media de la concertada=7,3

Nota media de la pública=6,5

Coste anual del alumno en la concertada=5.500 €

Coste anual del alumno en la pública=7.300 €

Eficacia educativa (x1.000) de la concertada =7,3x1000:5.500= 1,36

Eficacia educativa (x1.000) de la pública=6,5x1000:7,300=0,89

Ahorro de la concertada=100(1,36-0,89):1,36 =34 %

Es decir que para el BOLSILLO DEL CONTRIBUYENTE lo ideal sería que toda la enseñanza fuera concertada.Pero para la ministra Celaá,es más importante su repugnante sectarismo que el bolsillo del ciudadano.