Un aborto diferido

Estimado director:

Hace unos meses España entera volvió a estremecerse al conocer el asesinato de dos niñas pequeñas por parte de su padre. Nos retrotrajo a la salvajada del asesinato de otros dos niños pequeños hace años en Córdoba. Independientemente del estado psíquico y mental de estos padres parece que los psicólogos expertos se ponen de acuerdo en afirmar que, este comportamiento tan brutal del padre o la madre, se da en un contexto en el que existe una separación o divorcio y se asesina a los niños de ambos como instrumento para hacer sufrir al otro.

Parece ser que el progenitor que asesina no consiente que sus hijos estén o sean disfrutados por otra persona cuando su pareja ha decidido rehacer su vida. En el fondo existe un sentimiento de propiedad de los hijos en el que el progenitor asesino se siente con el derecho de disponer de la vida de su hijo porque lo ha engendrado él o ella. Es el mismo sentimiento de propiedad como el que tiene uno cuando vende una casa o un coche o cuando se vendían, siglos atrás, las personas como esclavos.

Tenía razón la ministra Celaa cuando decía que los padres no son propietarios de los hijos, aunque lo dijera de forma falaz para encubrir un derecho de los padres que es el ejercicio de la patria potestad y la custodia. Es difícil observar en la naturaleza que los progenitores maten a sus propias crías y, cuando lo hacen de forma excepcional, es porque no pueden alimentarlas a todas. Fue el caso de una cigüeña que despeñó a una de sus crías porque, al morir el macho, estimó que solo podía alimentar a una de las crías.

Que un padre o madre mate a sus hijos pequeños en un estado tan precoz, en que la inocencia es absoluta, es algo absolutamente abominable. No lo hacen ni las fieras. En cierto sentido disponer de la vida de tus propios hijos en este estado tan precoz es como un aborto, pero diferido.

Llegará un día en que nos avergonzemos de matar a niños pequeños y no nacidos como ahora nos avergonzamos y no entendemos cómo el ser humano podía traficar con hombres vendiéndolos como esclavos. Pero yo no lo veré.

Bernardo Hontanilla Calatayud