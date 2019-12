Una oportunidad perdida

En la situación actual, el candidato Sánchez que actúa y ha actuado incluso antes de ser encargado por el Rey – jefe del Estado del Reino de España – de formar gobierno, como si ya estuviera investido; tiene en estos momentos más papeletas de no ser investido que de serlo.

Para conseguir la investidura por el camino por él elegido tendrá que dar pasos, y a que den pasos por él, que le introducirán en el fraude de ley, prevaricación y sobre todo poner en peligro la seguridad del estado. Todo ello provocaría – si la oposición, es de verdad oposición y los constitucionalistas, son constitucionalistas – a plantear el “impeachment español”, contenido en el artículo 102 de nuestra Constitución.

El candidato Sánchez es la tercera vez que se presenta a una investidura para ser presidente del Gobierno de España. Dice nuestro refranero, que a la tercera va la vencida. Lo cual no quiere decir que sea para ganar, pues puede ser que al perder, haya sido su última oportunidad de ser un presidente electo e investido de acuerdo con nuestra Constitución.

Pero esto no implica que tenga que haber nuevas elecciones. Es simplemente la oportunidad que por tres veces ha tenido el candidato Sánchez de ser presidente y un buen presidente. Le habrá perdido: su soberbia, su vanidad, su falta de sentido de estado y sobre todo su falta de competencia. Ya demostrada en su formación académica.

ERC no se fía de él, y no se va a comprometer si Sánchez no se compromete por escrito. El PNV tampoco, y que no olvide la traición que cometió con el presidente Rajoy, y con el PP; después de haber aprobado los presupuestos pactados. Voto que vendió al PSOE, obligándole a mantenerlos, para hacerlo presidente.

Y llegando a donde hemos llegado, si mañana da un golpe de volante y recurre al PP y a Cs; estos evidentemente, después del desprecio que les ha demostrado reiteradamente podrán formar gobierno con el PSOE, pero con otro candidato. Pablo Casado lo ha repetido hasta la saciedad. El no hará presidente a Sánchez; pero se puede deducir que sí a otro candidato del PSOE y sin podemos. O se puede intentar la investidura de Pablo Casado. Y si fracasa, vamos a nuevas elecciones, que no es ningún horror, ni error; para eso está la democracia.

Si esto no ocurre, y consigue la investidura por el prevista; habrá sido una oportunidad perdida, del rey abajo, por todo el pueblo español de enderezar lo torcido, desde el 11 M. Y si no la consigue, será la oportunidad perdida por el candidato Sánchez, que pasará a la historia como el primer anti-presidente de España.