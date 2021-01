El Vademécum de la manipulación

Se habla últimamente mucho sobre las teorías conspiranoicas, señaladas a las mismas como falsa información como "bulos" o "fake news" podríamos decir, pero esto lo lanzan mucho los medios que son empresas y que tratan de repetir mil veces una mentira hasta que se convierte en verdad.

¿Qué ocurre con la versión oficial? ¿Nunca es una teoría conspiranoica?

¿Se trata acaso de la verdad suprema?

Si alguien trata de discutir lo oficial o la propaganda del estado es un conspiranoico. Ese ámbito de "pensamiento" ha sido creado para que nadie piense por sí mismo nada que pudiera molestar a los intereses del supuesto poder. Si las cabezas están poco organizadas, hay poco pensamiento libre o creatividad en su vida diaria la manipulación está servida. No solo es bueno que la gente sepa leer y escribir, es que es necesario que un pueblo piense por sí mismo y esto de momento es lo que no hay.

Para que eso ocurra, uno tiene que conectar con las aspiraciones profundas que uno tiene y trazarse objetivos en la vida, pero objetivos de uno, no que sean puestos por otros. Para ello, hay que hacer un esfuerzo previo o ver que realmente uno quiere aunque eso sea aparentemente ridículo o denostado por los demás y a partir de ahí podríamos comenzar a pensar sin estar manejados.

Igualmente es muy necesario que la gente esté conectada y no me refiero al móvil, sino entre sí, no para ver un partido de fútbol, sino para organizar sus prioridades y estilos de vida.

Para comenzar a pensar por uno mismo no hay una receta determinada, pero si estas notas pueden ayudar a ello me quedaría muy satisfecho.