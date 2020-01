Las verdades ocultas sobre el Sareb o banco malo

Hace más de 7 años publiqué el único artículo en prensa nacional en contra del SAREB, el día 14 de diciembre de 2012 en el Diario La Gaceta de los Negocios, página 6, titulado “El Banco Malo no es la solución”, y ahora, transcurrido ese periodo desde la creación de ese engendro financiero no puedo más que confirmar mis terribles presagios y advertir a los españoles del “Chernobyl” financiero que se nos viene encima.

La deuda “privada” emitida por el SAREB, para financiar la adquisición de los activos tóxicos (créditos impagados e inmuebles sin acabar) de las Cajas y Bancos quebrados, lo fue con el aval del Estado Español, por un importe de 35.761 millones de euros, y no sería descabellado el decir que esa deuda recaerá en el 2027, fecha del vencimiento de la misma y ante su más que previsible impago, sobre el conjunto de los españoles, pero este es un asunto del que no hemos oído hablar en la investidura por ninguna fuerza política.

Del SAREB nadie habla porque muchos nos saben y los pocos que sí, callan.

De todo lo anterior se habla en el “Informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas 2020 (Informe 63/19)” emitido por la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y consultable en: https://www.airef.es/wp-content/uploads/2019/10/Informe_L%C3%ADneas_PresupuestosAAPP/20191025_Informe_DBP_2020.pdf

La realidad es que la deuda pública “oculta” por la vía de estos riesgos fiscales para el Estado Español, como es el aval del SAREB, junto con otros que están latentes, alcanza la cifra del 30% del PIB, con lo que nuestro endeudamiento real se encontraría en torno al 130% del PIB.

Mientras que otras Naciones, como Rusia y Noruega, tienen fuera de sus fronteras ingentes “Fondos de Estabilización”, que son grandes masas de dinero público obtenido con sus exportaciones, Fondos a los que acudir en caso de necesidad en épocas de crisis, la casta política española en los últimos 40 años sólo ha sido capaz de gestar una ingente deuda pública con los que pagar sus derroches.

Ya sólo por el hecho haber nacido con el aval del Estado, el SAREB debería haber sido considerado una entidad pública desde su nacimiento; pero no, lo fue declarada como privada de manera fraudulenta, por la vía de que poco más del 50% del capital social estaba en manos de los bancos privados que entraron en el engendro de forma forzada (sólo el BBVA se resistió), cifra que en términos de total del pasivo apenas representa poco más del 1%, mientras que el FROB (Fondo de Regulación de Ordenación Bursátil, un Fondo de Capital Público) tenía una cifra cercana al 50% del capital social.

Y ello fue así precisamente para hurtar la aplicación sobre el SAREB de toda la normativa administrativa que tendría que haberle sido aplicado, como por ejemplo, las normas jurídicas de transparencia o de la contratación pública, con la garantía que ello supone de un ejercicio serio y responsable en su gestión.

El propietario o titular real de ese engendro financiero que es el SAREB son los propios Fondos Buitre, por medio de la suscripción del 98% de su pasivo mediante deuda en forma de obligaciones; los gestores de los activos del SAREB son en parte también sociedades vinculadas a los Fondos Buitre, por lo que cobran sus retribuciones suculentas, y finalmente, los clientes son los propios Fondos Buitre, a los que se asignan los mejores activos de forma directa y sin posibilidad de concurrencia de aquellos españoles que quieran optar a los mencionados activos.

Estamos por tanto en un caso, donde la propiedad real, la gestión del negocio, la clientela y su ingente deuda pertenecen al mismo entramado vinculado a los Fondos Buitre.

No ha habido entre los españoles oportunidad de acudir a los procesos de venta de activos del SAREB. Se han llevado a cabo de forma ineficiente.

Incluso en la Ley que creó el SAREB (Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito) se hurtó al español la posibilidad de ejercitar el derecho del retracto crediticio (artículo 1.535 del Código Civil) en su artículo 36 (Régimen de la transmisión de activos), que podría haber permitido a los españoles el cancelar sus deudas al precio al que fueron adquiridas por la SAREB.

Resulta adicionalmente inconcebible que, con el incremento de los precios de las viviendas experimentado en España en estos últimos años, las pérdidas del SAREB no hayan hecho más que incrementarse año tras año.

Y ahora nos viene esta “Coalición Progresista” entre socialistas y comunistas (con el apoyo de separatistas y “filoetarras”) para decirnos en su punto 2.9.7 sobre “el uso de la vivienda y el parque público” que van a obligar al SAREB a dedicar su parque de viviendas para alquileres sociales, precisamente ahora que las joyas de esa corona ya fueron vendidas a los Fondos Buitre. Textualmente se dice en dicho acuerdo “Se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.”

La cuestión que se plantea con esta medida “progresista” pone en jaque el carácter privado de esa organización y lo viene a retratar como una entidad de carácter público, negando toda su normativa de apariencias, por ser realmente lo que es; una entidad pública gestionada como si fuera privada.

Tampoco se puede olvidar el interés anual de la deuda privada suscrita por las obligaciones del SAREB, en torno al 7% en algunos casos, lo que la pone en el entorno del bono basura, y que acredita que el acreedor de dicha deuda, es decir los Fondos Buitre, ya se ha cobrado suficientemente por su privilegio durante la vida del engendro financiero.

Esa deuda privada del SAREB además no cotiza en un mercado secundario ni en ningún mercado legal que yo al menos sepa; puede que esté pasando de mano en mano, como pasan los objetos o personas manejadas por la delincuencia internacional, sin control. Es el vivo reflejo de nuestra soberanía nacional, ya prácticamente inexistente, regalada a Fondos Buitre, la verdadera cara del liberalismo internacional que desguazan a las Naciones y la convierten en esclavas de sus Deudas con la complicidad de la casta política.

Esa Deuda del SAREB es por todo lo anterior ilegal, nació desde la falta de transparencia y la mentira, falta de consentimiento de la Nación y por medio de abundantes simulaciones contractuales y abusos y fraudes de Ley; su creación y desenvolvimiento podría vulnerar delitos económicos y societarios del código penal español y por lo tanto en ningún caso el Estado Español, si es que alguna vez se pone a defender al Pueblo Español, debe hacerse cargo en el 2027 de esa deuda una vez vencida e impagada, deuda que debe ser asumida por los Fondos que han depredado al SAREB. Es una “dación en pago” del SAREB lo que hay que hacerles cuando vengan a reclamar su deuda ilegal.

Es preciso aplicar con profundidad la teoría jurisprudencial del levantamiento del velo para saber qué es realmente el SAREB y cómo ha actuado, y en particular debe responder Don Luis de Guindos, el actual Vicepresidente del Banco Central Europeo y persona que como Ministro pergeñó este engendro bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Es precisa una Comisión de Investigación, pero no de la mano de un Parlamento español donde la cuasi ignorancia vanidosa reina como monarca absoluto, sino una Comisión extraparlamentaria con expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio, con relatores, premios nobel de economía y autoridades que sepan del tema y no les tiemble el pulso a la hora de exponer sus conclusiones.

Hay que investigar cómo ha funcionado la autocontratación en el seno de todas las operaciones del SAREB, ver la política de precios de transferencia o de operaciones vinculadas desarrolladas (es decir, analizar que las operaciones se han efectuado a precios de mercado o no), analizar qué bonistas de esa deuda se han beneficiado de la venta de los mejores activos del SAREB, etc. etc.

Hace falta una auditoría exhaustiva que analice todo lo anterior, y cuyo resultado ya puedo anticipar; España no debe hacerse cargo de una deuda ilegal de 35.761 millones de euros de una sociedad mercantil como el SAREB. Ya lo dije hace 7 años cuando se creó.

Y lo vuelvo a reiterar ahora, con más fuerza todavía. El SAREB que se lo coman los Fondos Buitre, que son los que se han lucrado especulativamente de él.

Ya veremos como en el Parlamento Español este tema no se toca, salvo en el 2027, unos días justo antes del vencimiento de la deuda del SAREB, y será para la creación de un engendro aún mayor.

Guillermo Rocafort

Doctor en Economía. Profesor Universitario

Es Autor de los siguientes libros sobre los Fondos Buitre:

“Fondos Buitre: Manual de Autodefensa” (Editorial Barbarroja)

“Malas prácticas de los Fondos Buitre en España” (Editorial Fajardo el Bravo)

“El Gran Expolio. El saqueo de la economía y de la vivienda social por los Fondos Buitre en España” (Editorial Fajardo el Bravo)