De la Vicepresidenta del colegio de médicos

Queridos compañeros, supongo que todos sabéis que mañana se va a legalizar en España la práctica de la Eutanasia por nosotros los médicos.

El presidente del colegio de médicos defenderá esta noche en 13 TV nuestra posición totalmente en contra de la aprobación de esta ley.

Al margen de los principios y convicciones que cada uno tenga, los cuales son respetables, os invito a la reflexión de las consecuencias graves e inmediatas que esta ley tiene para nosotros como profesionales de la Medicina.

Me hubiera gustado exponeros algunos argumentos para dar ocasión a pensar y hablar sobre ellos, de hecho estaba prevista una sesión pero el COVID arrasa por donde pasa.

Sólo deciros que esta ley se ha hecho a toda prisa, sin demanda social, sin debate democrático, en un contexto de pandemia fatal donde todos estamos sufriendo y en la que han muerto más de 50.000 personas la mayoría ancianos. La Asociación médica mundial se ha pronunciado recientemente en contra de la eutanasia declarando que no es un acto médico.

España ocupa el lugar 31 en Cuidados Paliativos en Europa pero va a ser el 5° en aprobarla legalmente. En España hay 74.469 pacientes que necesitan cuidados paliativos y no los reciben y mueren con dolor, desatendidos y en malas condiciones. Tenemos los conocimientos y el arsenal terapéutico para que todos podamos morir cuidados, sin síntomas, en paz y si queremos en casa, pero el estado NO quiere una ley de cuidados paliativos ni invertir recursos en un pían nacional.

Somos el único país de Europa que no tiene la especialidad de Cuidados Paliativos ni se reconoce oficialmente una capacitación específica.

Desde el punto de vista jurídico esta ley que se aprobará mañana tiene muchas debilidades y para nosotros muchas obligaciones. Por ejemplo, deja en blanco el protocolo para determinar si el paciente es capaz o no, incluye la eutanasia en la cartera de servicios como un acto médico obligatorio, la objeción de conciencia se contempla con condiciones y limites y por medio de una lista estatal donde los que no quieran practicarla se apunten y no al revés. Además esta ley se saca de la manga el derecho a morir que en España no existía y es anticonstitucional.

No ha sido revisada ni aprobada por ningún comité de bioética nacional.

Va en contra de nuestro código deontológico.

El vídeo del día Abascal: “La Ley de Eutanasia abre las puertas al homicidio legal”.

Tenemos un gravísimo problema que rompe la relación de confianza entre el medico y el paciente, ya que el mismo que tiene en sus manos curarte, ayudarte o cuidarte también tiene en sus manos matarte.

La experiencia de los Países Bajos tras 20 años de esta ley es que se empezó con mucho control de casos y ya estamos en eutanasia por depresión, por demencia y también eutanasia infantil. El número de muertes por eutanasia se ha multiplicado por 5 en estos países y los enfermos y ancianos sienten que deben pedirla.

No podemos mirar para otro lado.

Perdonadme que me haya explayado, pero sería una cobardía y una deslealtad hacia vosotros callarme.

Termino con unas palabras del expresidente Felipe González que hizo en relación a la ETA:

Matar siempre será matar, y no hay ninguna ideología, ninguna razón humana que la justifique.

Un abrazo