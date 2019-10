Volveré a votar a Ciudadanos

En las elecciones del pasado mes de abril voté a Ciudadanos (C's), y volveré a votar a ese Partido el 10 de noviembre. No soy afiliado de ningún Partido, ni participo en política activa: soy solo un ciudadano más. Pero quiero decir a todos los que afirman que C's ha defraudado a sus votantes que considero que están totalmente equivocados.

Los que critican a Albert Rivera y a su Partido repiten lo que todos sabemos: que no facilitaron un gobierno del PSOE. Pero han debido olvidar que durante la pasada campaña electoral C's dejó muy claro que no harían ningún pacto con Sánchez ni con el PSOE: fue una decisión tomada por unanimidad por la Ejecutiva del "Partido Naranja", y así se hizo público en febrero.

Un programa electoral es como un contrato con los ciudadanos: y un Partido que no cumple sus promesas no merece que se le vuelva a votar. Los que votamos a C's en abril sabíamos que, tras las elecciones, no apoyarían al PSOE. Si Albert Rivera hubiera apoyado estos meses una investidura o un gobierno de Pedro Sánchez, ahora tendríamos motivos para no votarlos otra vez, porque nos sentiríamos traicionados. Pero cumplieron su compromiso: no nos han defraudado.

Sí que es cierto que en la última semana de la anterior legislatura, quizá comprobado que el PSOE estaba menos dispuesto a ceder al creciente chantaje de los nacionalistas, y viendo también el daño que iba a ocasionar a España el tener que repetir elecciones, Albert Rivera y la Ejecutiva de su Partido tomaron la decisión de ofrecer un pacto de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de que el PSOE se comprometiera a cumplir tres exigencias, referentes a no ceder ante los nacionalistas y a no subir impuestos.

La emergencia del caso lo justificaba. Pero Sánchez no quiso aceptar la oferta lanzada in extremis por Albert Rivera, en mi opinión por miedo a que muchos de sus votantes (los que la noche electoral habían gritado “con Rivera no”) no se lo perdonaran, y se fueran a Podemos.

Tengo muy claro que la repetición de elecciones se ha debido a que el PSOE no ha sabido ponerse de acuerdo con sus aliados naturales, Podemos y los Nacionalistas (quizá por sus exigencias desproporcionadas), ya que entre todos ellos podían organizar una mayoría más que suficiente para gobernar.

La novedad es que para las nuevas elecciones del 10N Albert Rivera ha anunciado que esta vez sí que estará dispuesto a negociar un pacto post-electoral con Pedro Sánchez. Es algo que parece razonable y beneficia a España, pues en caso de repetirse los mismos o parecidos resultados a los de abril, si C's no apoya al PSOE entraríamos en el bucle que a los que han visto la película les recordará lo del día de la marmota...

A mí personalmente me parece bien que C's apoye (y controle) al PSOE. Pero si a alguien que haya votado a C's no le parece aceptable, que no les vote esta vez (si encuentra algo mejor). Lo malo sería que Albert Rivera dijera ahora que acepta pactar con el PSOE tras las elecciones, y después del 10N no lo hiciera. Pero C's, al menos en este aspecto de su comportamiento, ha demostrado que es un Partido responsable, y que podemos confiar en sus promesas electorales. Algo que otros no pueden decir...

Pedro Larrauri.

Vigo.