Willi Münzenberg y el BOE

El 11 de julio de 2022, el BOE, órgano de prensa del PSOE - ETA, promulgaba el nonagésimo ukase para reparar “el mayor genocidio“ de la guerra civil e europeas, es decir, los sucesos de la Carretera de Málaga a Almería de 1937, en el que, con la mentira (con ciertos matices esta vez), el decreto firmado por el Rasputín de turno, reconoce en el mismo texto “que se desconoce el número exacto de muertos y desaparecidos”.

Peculiar base científica o académica: el mayor genocidio del que no se poseen cifras o datos. Lo de “desaparecidos “en una concesión a la poesía mística de un interino llamado Bolaños, cuyo mérito recae en tener la misma cara que los funcionarios de la KGB, en las publicaciones de la URSS.

La novedad de las imperiales proclamas del BOE, es que están, ahora, subvencionadas por los “patronos” de UNICAJA y el Rector (pobre rector) de la Universidad de Málaga, sin cargo en el nuevo gobierno andalú. Es maravilloso contemplar a los bancos (en medio de denuncias e irregularidades sobre estos “patronos”) ”luchar contra el fascismo”. Incluso entre los “Patronos” hay un “Catedrático de Derecho” de la UMA. Lo de la Universidad, son petardos al aire del Rector, que cuando se vaya, podrá comprobar que sus publicaciones caben en la cuartilla blanca del cerebro humano.

Permítaseme, que después de 30 años de investigación, en aras de lo concreto, conteste al ukase, olvidando la mayor creación de un artículo. Debo recordar, no obstante, que pese a la modestia de quien esto escribe, las reacciones de, y sobre todo, Canal Sú, resultarán brutales: replicarán con horas y días, en lucha contra el fascismo y en defensa del “no pasarán “y “mayor genocidio de la Historia de España y Europa”. Canal Sú, ese que lleva años en manos de uno que no es el PSOE-ETA: Vanguardia de acero contra El Fascismo.

Así escribe el tullido y mustio Caesar:

BOE.-Tras el golpe de estado que dio inicio a la guerra civil española el 18 de julio de 1936, el país quedó dividida en dos zonas. Mucha población civil se desplazó hacía la zona gubernamental; a Málaga llegaron entre 50.000 y 90.000 refugiados.

RESPUESTA (en adelante RES).-¿Quién y dónde están esos datos, quien los ha contado? No llegaron más de 25.000, siendo un número excesivo, en oleadas, algunos desde las provincias cercanas. Un importante grupo llegó, desde agosto de 1936, procedentes de la comarca de Antequera tomada por el general Varela, así como en septiembre del mismo año, de la comarca de Ronda que fue, así mismo, conquistada por el citado general. Bajo ningún concepto llegaron, en diciembre de 1936, más allá de 25.000, en los que predominaban las familias numerosas (es decir un seguidor del Frente Popular que huía arrastraba consigo un conjunto familiar de entre 10 y 12 personas). Resulta una cifra absolutamente inexacta y solo útil para el objeto de la firma del ukase “entre 50.000 y 90.000”, una auténtica barbaridad que, ni aún sumando las poblaciones completas, Antequera, Ronda o Loja, nunca habrían sumado tales cifras.

BOE.-El 7 de febrero de 1937, cuando la entrada en la ciudad de las tropas italo-españolas era ya una cuestión de horas.

RES.- Sencillamente falso. Desde el 14 de enero de 1937, iniciada la campaña final sobre Málaga, muchos soldados del Frente Popular y sus familias comenzaron una intensa huida, en dirección Valencia. El Frente Popular abandonó Málaga, sin avisar al Gobernador Civil o la Base Naval. Fuga de acuerdo con las tropas soviéticas del Coronel Kremeng.

BOE.- Los militares fieles al Gobierno, la mayoría de los refugiados y decenas de miles de malagueños abandonaron la ciudad.

RES:-La generosa lirica “abandonaron la ciudad”, es tan absurda que ni siquiera tiene en cuenta los 5.000 folios del Procedimiento judicial, abierto por el Gobierno de la República, por el abandono de los frentes de Málaga, sin conocimiento del Ministro de la Guerra (Caballero) o Marina y Guerra (Prieto) y por el que fueron encarcelados de inmediato el Subsecretario, General Asensio, el de Estado Mayor, el general Jefe del Ejército del Sur y el coronel Villalba del Frente Sur, además de solicitar el suplicatorio a las Cortes para procesar al Diputado Comunista Cayetano Bolívar. He escrito de manera detallada que el concepto “refugiados“ es dudoso. Se trataban de miembros de partidos, que complicados en la represión republicana de las comarcas del Norte de Málaga, escapaban de las tropas vencedoras. Recordad que, vivimos en el Sur una guerra de matanzas, sin batallas abiertas, crímenes y represiones de retaguardia, es inútil. Los “refugiados “estaban, en parte, complicados, en la terrible represión republicana, padecida en Málaga, en el Norte de la Provincia, en apenas un mes. El horror es patrimonio de la guerra y las civiles son su máxima expresión.

BOE.-…en dirección a la zona oriental de Andalucía en poder de la República. Fue durante esta huida por la carretera Málaga-Almería (conocida popularmente como «La desbandá») cuando se produjo una de las mayores masacres de la guerra civil española, cuando la columna mayoritariamente de refugiados fue masacrada bajo el fuego de los barcos y aviones franquistas. Se desconoce el número exacto de muertos y desaparecidos

RES.- Si algo hay de intolerable en todo esto es el negocio de las cifras. Damos por acotados que La Legión Cóndor o la aviación Legionaria Italiana “eran franquistas”. Y que en febrero de 1937, las fuerzas nacionales eran ya “franquistas”. Las filas humanas que partiendo de Málaga, fueron volviendo desde Nerja y especialmente desde Motril, donde quedó establecido el frente, no superaron los 70-80.000, llegados a Málaga unos 50.000 soldados de los abandonados frentes y defensores de la ciudad de Málaga

He repetido, casi angustiosamente, que de haberse producido, como los fabuladores de la Historia proclaman, las municiones disparadas por el Baleares (sobre todo el Baleares),del Canarias o el Cervera, y los aviones (prescindo de los conceptos técnicos de los aparatos alemanes o italianos) hubiesen muerto entre 40.000 a 50.000, por la naturaleza letal de las municiones del Baleares o el Canarias o de los bombarderos o cazas italo-alemanes, que libraron una extraordinaria batalla con los Policarpov 15 y bombarderos soviéticos (tema radicalmente oculto, al igual que la presencia del ejército soviético en Málaga). El término “desparecidos” debe extenderse a huidos, abandonando los frentes, teniendo el gobierno de la república, que traer las Brigadas internacionales al Frente de Motril.

He escrito centenares de folios sobre este trágico tema, pero da igual. Hay centenares de “periodistas “apuntados al negocio y cada año se coloca un “cero “más en la repugnante y tristísima lista del dolor. Los “periodistas “ya apuntan, este año, más de 450.000 muertos (más del doble de todos los muertos durante la guerra civil española) en el periodo de dos días y unas 50 km. En la infeliz carretera.

Por último, sobre Norman Bethune. Jamás estuvo en Málaga. Llegó a Almería el día 10 de febrero por la tarde. Se había cerrado el frente el 9 en Motril y el vio las llegadas de los primeros soldados y sus familias llegadas a Almería. No fotografió, cuidadosamente, los soldados huidos, sus camaradas soviéticos, las Brigadas Internacionales. Y no tiene una sola foto que no sea la triste estampa de personas que llegaban a Almería. La infamia de la subvención ha alcanzado a colocar las conocidas y terribles imágenes, de niños muertos sacados de los escombros, de los bombardeos de Madrid, en la Carretera de Almería.

Pero el que paga, manda.

Superando, ampliamente, el millón de euros en subvenciones sobre esta materia, sólo queda llevar a la UMA a los tribunales, por prevaricación. UNICAJA que continúe luchando contra el Fascismo y el gobierno del psoe-eta, a lo suyo.

Solos, sin ayuda de ningún partido u organismo públicos, queda continuar. Podrán subvencionar la naturaleza y el mundo pero no vencerán.

Antonio Nadal

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga