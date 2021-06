La Agencia EFE estudia conceder bajas incentivadas para rejuvenecer la plantilla

La Agencia EFE está valorando dar bajas incentivadas para renovar sus trabajadores. Desde hace meses, la plantilla espera el ansiado Plan Estratégico de la agencia. Pero sobre este aspecto todavía hay dudas sobre la salida de las personas con más antigüedad a través de un plan de prejubilaciones.

El día del nombramiento de la presidenta, Gabriela Cañas, se le preguntó por este posible ajuste de plantilla. En ese momento aseguró que EFE tiene una “mermada plantilla” que está formada por “gente con veteranía” y que suman mucho a la redacción. Destacó también que su intención era aprovechar la experiencia de esos profesionales.

Pero desde los sindicatos reclaman que los trabajadores llevan esperando este plan de prejubilaciones desde hace mucho tiempo porque la plantilla está integrada por más de 700 personas, de los cuales más de un 20% de los trabajadores tienen 60 años o más.

Pues bien. Ahora la dirección acaba de comunicar a los representantes de los trabajadores que estarían dispuestos a dar bajas incentivadas para rejuvenecer la plantilla.

Similares a las que recoge RTVE en su convenio

Estas bajas, según les han indicado desde la dirección a los sindicatos, serían similares a las que recoge “el artículo 99 del último convenio de CRTVE”. El pasado mes de diciembre, el BOE publicó este III Convenio colectivo firmado para la Corporación.

En él se recoge, dentro de este artículo, una serie de medidas relacionadas con el fomento del empleo y las jubilaciones. Una de estas medidas es la extinción legal de la relación laboral a la edad ordinaria de jubilación. Establece que:

-- “Será causa de extinción del contrato de trabajo para las personas que trabajan en la Corporación RTVE por jubilación obligatoria, el cumplimiento por el trabajador afectado de los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva”.

De este modo, los trabajadores que cumplan esas circunstancias “se les aplicará la jubilación obligatoria, sin derecho a indemnización alguna”.

Otra opción es la jubilación parcial. Tendrá que ser solicitada por el trabajador y acordada con la empresa: “Estas situaciones de jubilación parcial tendrán como término, en todo caso, el momento en que se alcance la edad ordinaria de jubilación, en el supuesto de reunir los requisitos a tal efecto”.

También se recoge la jubilación voluntaria a la edad ordinaria de jubilación. “La Dirección de la Corporación RTVE podrá pactar con ellas una jubilación voluntaria con una compensación económica, de libre aceptación por la Empresa, que se decidirá entre ambas partes y que tendrá como límite máximo una cuantía de 50.000 euros brutos y como máximo 2.084 euros brutos por cada mes”, recoge el BOE.

Por último, se alude a la jubilación voluntaria anticipada. Es de carácter voluntaria y para poder acceder a ella el trabajador tendrá que “acreditar que cumple con los requisitos legalmente exigibles” para que se le reconozca la jubilación.

Más de 20% de la plantilla supera los 60 años

Desde los sindicatos creen que esto no es suficiente. Señalan que “más del 20% de la plantilla supera los 60 años de edad” y que más de “medio centenar” tienen más de 63 años. Afirman que la dirección lleva años reclamando el rejuvenecimiento de la plantilla e incorporar nuevo profesionales, pero no ofrece nada a estos profesionales: “Esta no es su prioridad”.

Algunos puntos que van a empezar a negociar entre dirección y sindicatos son la subida salarial, el teletrabajo, el registro de la jornada y la desconexión digital.

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz de la agencia para conocer más detalles sobre estas bajas incentivadas. A la hora del cierre de esta información no se ha obtenido respuesta.