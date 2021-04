Alejandro Requeijo abandona Vozpópuli y ficha por ElConfidencial.com

Vozpópuli dice adiós a uno de sus periodistas. Se trata de Alejandro Requeijo. El periodista de tribunales se suma al diario que dirige Nacho Cardero, ElConfidencial.com.

Requeijo llegó a Vozpópuli después de estar durante un año y medio en El Español. Pedro J. Ramírez lo fichó con el objetivo de reforzar el área de Seguridad y Defensa. Esto ocurrió en 2016, una fecha que coincidía con la salida de Esteban Urreiztieta, que optó por regresar a El Mundo para dirigir el departamento de Investigación.

Ahora, el periodista empieza una nueva etapa en ElConfidencial.com a donde se incorpora en las próximas semanas y donde va a seguir informando sobre casos judiciales, investigaciones y tribunales.

Alejandro Requeijo es Licenciado en Periodismo por la Universidad Francisco de Vitoria. Uno de sus primeros trabajos en el mundo del periodismo fue realizando prácticas laborales en Somos Radio y en EFE Radio.

Tras esto, llegó a Europa Press. Allí comenzó a especializarse en la información sobre tribunales y después amplió a las temáticas de Seguridad y Terrorismo. Después de 15 años en la agencia de noticias, desembarcó en el diario dirigido por Pedro J. Ramírez. También ha realizado colaboraciones en Lasemana.es, donde ha publicado análisis sobre España.

La salida de Alejandro Requeijo no es la única en Vozpópuli. Hace tan solo unas semanas, Álvaro Nieto, el hasta entonces director del diario, anunció su dimisión. Una comunicación que hizo pública a través de sus redes sociales:

He presentado mi dimisión como director de Vozpópuli y hoy será mi último día en la empresa. Me marcho por voluntad propia y ante el convencimiento de que ahora mismo es lo mejor para garantizar la continuidad del proyecto. Me voy con la cabeza alta y la conciencia tranquila. (1)